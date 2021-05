Auvergne : ouverture des terrasses en milieu rural, le cœur des villages se remet à battre

Pierrick Fournier attendait avec impatience ce mercredi 19 mai, avec sa compagne Carole Jasmin, il dirige "l'Auberge de la Fontaine" à Olby, petite commune de près de 800 habitants dans la chaîne des Puys. Heureux de rallumer ses fourneaux, il est convaincu qu'il retrouvera vite sa clientèle d'ouvriers et de gens du pays malgré six mois et demi de fermeture.

Au menu du premier jour : carottes râpées, bœuf bourguignon accompagné de frites maison et une île flottante en dessert. Un signe qui ne trompe pas, malgré une température de cinq degrés, plusieurs clients déjeunent en terrasse sans compter quelques habitués qui ont tenu a être là pour inaugurer la réouverture de la terrasse. Il y a les deux Jean-Pierre, Alain et Martine, Daniel, Laura et Manou pratiquement tous retraités et heureux de se retrouver autour d'un verre de rosé.

Le bistrot de village, un lieu de vie essentiel

"En campagne on est assez seul, ça nous a manqué de ne pas voir les gens", explique Martine "et les potes", précise son mari. Pour Alain, "quand il y a une messe ou un enterrement, à la fin la plupart du temps les gens se retrouvent pour boire un coup, c'est vrai que ça manque quand il n'y a plus de bistrot dans un village !" "C'est une liberté que l'on retrouve un peu", renchérit Jean-Pierre qui compte bien repasser dans l'après-midi pour boire une bière. Tous comme Manou sont unanimes "le bar est important, pour tout ce qui est événementiel, les fêtes on en a besoin, ici on n'est pas en ville nous n'avons pas de cinéma ce lieu de convivialité est indispensable pour se retrouver."

Carole Jasmin, Pierrick Fournier et leur fils gérants du bar-tabac loto restaurant l'Auberge de la Fontaine à Olby © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Une clientèle solidaire

Pendant le confinement, les clients n'ont pas abandonné Carole et Pierrick qui ne vendaient plus que le tabac-loto et journaux. Ils venaient acheter des bricoles même pour un euro ou des plats à emporter pour nous aider à vivre, par solidarité explique Carole. "Pour nous, ce sont plus que des clients, ce sont des amis, dont on connait les parcours de vie. C'est comme une petite famille on s'est bien rendu compte que tout cela manquait et nous sommes très heureux de les retrouver, c'est vraiment différent de la ville ici."

En attendant de pouvoir les accueillir à l'intérieur de leur établissement, les patrons de l'Auberge de la Fontaine croisent les doigts pour que le beau temps revienne. A Olby, tous les commerçants se réjouissent de la réouverture partielle du bar-restaurant sur la place du village symbole du lancement de la saison estivale et d'un appel d'air pour relancer l'économie locale. L'Auberge de la Fontaine fait partie de la dizaine d'établissements labellisés "Bistrots de Pays" dans le département du Puy-de-Dôme. Le cahier des charges précise que les propriétaires s'engagent à participer à la vie et au développement de la commune. Un label que ne devrait pas perdre de si tôt ce lieu de vie qui ressuscite enfin après un hiver bien long.