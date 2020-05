Auvergne : plus de 15.000 chômeurs supplémentaires en catégorie A au mois d'avril !

La séisme économique et social s'avère aussi dévastateur que la crise sanitaire. L'Auvergne enregistre une hausse moyenne de 25,25% de demandeurs d'emploi. Seul le département de l’Allier est sous la barre des 25 points (24,22%). Au total, 15.420 chômeurs supplémentaires sont inscrits dans la catégorie A (aucune activité déclarée).

Une case où se sont retrouvés des demandeurs d'emploi ayant une activité réduite (catégories B et C) et dont les contrats en intérim ou CDD n’ont pas été renouvelés avec la crise sanitaire et le confinement. Au mois d'avril, 12.430 bénéficiaires auvergnats ont disparu de ces catégories, où l’on déclare une activité partielle.

Les sorties de Pôle emploi sont aussi significatives : 4.620 le mois dernier en Auvergne (6.870 en mars), alors que d’habitude, ce sont 9.000 à 10.000 personnes tous les mois qui ne sont plus considérés comme demandeurs d’emplois. Le chômage en Auvergne par catégorie

Catégorie A

Auvergne : +25,25%

Puy de Dôme : +25,6%

Haute-Loire : +25,6%

Cantal : +25,8%

Allier : +24,22%

12.170 personnes sont désormais inscrites en catégorie B (17.850 en mars) et 19.890 en catégorie C (26.640 en mars). Toutes catégories confondues, l'Auvergne comptait 108.550 demandeurs d’emplois en avril. C’est 2.990 supplémentaires par rapport au mois de mars (105.560) et 6.060 de plus qu’en février (102.490), soit une hausse de 2,83 %.

Toutes catégories confondues

Puy-de-Dôme : +2,86%

Allier : +2,62%

Cantal : +3,73 %

Haute-Loire : +2,68%

Du jamais vu depuis 1996 en France

Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a augmenté de 22,6 % (+843.000 par rapport à mars) en avril en France métropolitaine, selon les chiffres communiqués ce jeudi par le ministère du Travail. Autre record : le nombre total d'inscrits en catégorie A a atteint en avril un niveau inédit pour s’établir à plus de 4,5 millions de personnes sans aucune activité (4.575.500).

Au total, l'effectif des catégories A, B et C ne s’accroît que de 209.300, soit +3,6%, ce qui constitue néanmoins "la plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée" depuis la création de ces statistiques en 1996 et il franchit pour la première fois la barre des six millions à 6,064 millions.

Le ministère du travail se veut pourtant rassurant, rapporte l'AFP. D’après son analyse, le chômage augmente parce que dans le contexte actuel les entreprises n’embauchent plus, mais pas parce qu’elles licencient massivement.