Rien ne va plus au sein des hôpitaux. Les personnels soignants ne se retrouvent plus dans la gestion de leurs services. Ils s'interrogent sur le financement de l'hôpital public et le déficit ne cesse de se creuser. Ils manifestent ce mardi dans une dizaine d'établissements d'Auvergne.

L'hôpital public est malade. Malgré les 7 milliards d'euros d'économie réalisés en dix ans, la tarification à l'acte (T2A) mise en place en 2004 augmente la facture de la sécurité sociale et ne remplit pas les caisses de l'hôpital. Pendant ce temps, l'ARS demande de plus en plus d'effort aux personnels soignants.

A l'appel de la CGT, de nombreux rassemblements sont organisés ce mardi matin dans les halls de nombreux CH et CHU d'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment Clermont-Ferrand, Thiers, Ambert, Billom, Riom, le Mont-Dore, Saint-Flour. Au CHU Gabriel Montpied, une dizaine de soignants s'est rassemblés près de l'accueil une manifestation symbolique pour exprimer leur ras-le-bol face à cette escalade du profit qui finit par désorganiser leur service. "En 20 ans de CHU, je vois mon travail se dégrader de jour en jour. Il n'est plus basé sur le patient, mais sur la rentabilité ." explique Marie, aide soignante à Clermont-Ferrand. Le service des urgences, en grève depuis un an, n'est pas mieux loti. Catherine se sent impuissante face à l'engorgement des arrivées et la file des patients allongés sur des brancards, en attente dans les couloirs . "On se mobilise, on a rencontré plusieurs fois la direction, rien ne bouge. On ne peut pas tout demander aux agents, il faut que la direction, l'Etat prennent leurs responsabilités." La CGT évalue à 30 millions d'euros, le déficit des hôpitaux du Puy-de-Dôme.