Auvergne-Rhône-Alpes : les ventes de masques "Ocov" ne décollent pas

En mars dernier, au début de la crise sanitaire, un collectif d'ingénieurs, chercheurs et industriels d'Auvergne-Rhône-Alpes ont lancé une production à grande échelle de masques Ocov, très protecteurs et réutilisables jusqu'à 100 fois. Un produit écologique et local qui a du mal à trouver preneur.

Un million de masques Ocov auraient dû être en circulation à l'heure actuelle mais seulement 400.000 ont été produits et vendus à ce jour. Pourtant, le projet avait de nombreux atouts : un masque facial très protecteur et réutilisable 100 fois grâce à ses filtres lavables et interchangeables. Un produit écologique donc mais aussi local puisqu'il a été imaginé par des chercheurs du CEA de Grenoble, conçu par le constructeur Michelin à Clermont-Ferrand et commercialisé par l’entreprise lyonnaise Ouvry, spécialisée dans les équipements de protection biologique et chimique.

REPORTAGE Les masques locaux Ocov ne séduisent pas et les ventes s'essouflent.

Le succès n'est pas au rendez-vous

Au printemps dernier et en seulement trois semaines, le masque Ocov s'est retrouvé sur le marché et de nombreuses entreprises (Vinci, Colas, GSF propreté et services, Aftral, Euralis) et collectivités (région Auvergne-Rhône-Alpes, mairie de Grenoble) ont passé commande. Beaucoup de professionnels de la santé indépendants se sont également procurés ces masques.

"Nous affrontons le fait que notre société est très bien conçue pour le jetable." - Pierre-Emmanuel Frot, porte-parole de "Voc-Cov"

Pierre-Emmanuel Frot, porte-parole de "Voc-Cov".

Pourtant, les ventes peinent à décoller, regrette Pierre-Emmanuel Frot, ingénieur grenoblois à l'INP (institut polytechnique de Grenoble) et porte-parole du collectif "Voc-Cov", à l'origine du projet : "La demande a baissé beaucoup plus vite que ce à quoi nous nous attendions. Nous préférons acheter des masques peu chers et souvent fabriqués en Asie avant de les jeter sans se préoccuper de ressources utilisées, de l'énergie consommée et des déchets produits".

Un masque pas pratique et imposant

Malgré ses atouts, le masque Ocov a du mal à séduire les particuliers comme les professionnels. Son look, qui rappelle le design des masques post-Hiroshima, n'y est pas pour rien, admet Pierre-Emmanuel Frot : "Ce masque peut faire peur et être un peu anxiogène".

Au départ, ce masque s'adressait plutôt aux professionnels, "on a eu des commandes chez les personnels soignants libéraux, des médecins généralistes, kinésithérapeutes, dentistes, pompiers et ambulanciers", détaille Pierre-Emmanuel Frot.

Jérôme Loosdregt, le directeur du site grenoblois Aftral.

Le centre de formation en transports logistique Aftral a aussi reçu des masques Ocov, le site de Grenoble en avait commandé 23 au printemps dernier pour chacun de ses salariés. Après quelques jours d'utilisation, les protections ont fini dans un placard. "Ce masque nous protège bien et protège bien les autres mais il est assez encombrant, notamment pour les personnes qui travaillent sur un ordinateur car il cache le clavier. Par ailleurs, il ne s'enlève pas et ne se remet pas très facilement. Ce sont des petites choses qui font qu'on ne les utilise pas vraiment", témoigne Jérôme Loosdregt, le directeur du site grenoblois.

Toujours accessible à la vente

Ces masques sont encore vendus aujourd'hui, les particuliers peuvent les trouver au prix de 28 euros pièce à la Fnac et chez Darty.