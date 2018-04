Auvergne, France

Après une expérimentation dans plusieurs départements, le chèque énergie s'étend à toute la France. Surveillez bien votre courrier, chez nous, en Auvergne, vous êtes 78 435 ménages bénéficiaires. Aucune démarche n'est nécessaire, le montant accordé est calculé et envoyé directement par les services fiscaux. Pour recevoir le chèque énergie, votre revenu fiscal ne doit pas dépasser 16 170 euros pour un couple avec deux enfants et 7 700 euros pour une personnes seule. Suivant vos revenus et la composition de votre famille, vous percevrez entre 48 et 227 euros. Le montant moyen s'élève à 150 euros. Une aide revalorisée de 50 euros dès 2019 pour atteindre 200 euros en moyenne. Les chèques

Votre chèque peut être déduit de votre facture

Attention, ce chèque doit être utilisé directement pour payer une partie de votre note énergétique, il ne peut pas être encaissé par votre banque. Vous pouvez déduire la somme de vos factures de gaz ou d'électricité directement en ligne. Vous pouvez également le remettre à votre fournisseur d'énergie, quelque soit votre mode de chauffage, fioul, gaz, électricité, granulé, ou l'envoyer par courrier. Le fournisseur qui ne peut pas refuser votre chèque, doit s'enregistrer sur son espace professionnel avant le 31 mai pour se faire rembourser. Afin d'être visible de sa clientèle, il est également préférable de s'inscrire sur l'annuaire des "acceptants". Nouveauté cette année, le chèque énergie peut être utilisé pour financer certains travaux de rénovation énergétique de votre logement, comme l'isolation des murs, des toits ou des parois vitrées. Ces travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié "Reconnu garant de l'environnement" (RGE).

Un chèque imprimé sur papier sécurisé

En principe, le chèque imprimé sur du papier sécurisé est difficilement falsifiable. En cas de photocopie, le mot latent "copie" s'inscrit sur le document. En ligne, un code à gratter à usage unique ne doit pas être découvert. Le fournisseur sera remboursé par virement automatique quelques jours après. Tous les renseignements sur le site chequeenergie.gouv.fr

Le Puy-de-Dôme compte 34 000 bénéficiaires, le Cantal 9 209, l'Allier 23 000 et la Haute-Loire 12 226.