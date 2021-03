Auvergne: un hiver réussi pour les Gîtes de France

Il y a eu plus de réservations dans les gîtes du Puy-de-Dôme pour les vacances d'hiver 2021 que pour celles de 2020. Cela n'avait pourtant rien d'évident début février et un pessimisme assez général. Il faut dire que les stations de ski n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs remontées mécaniques, que le couvre-feu était en place et que les français n'avaient pas la certitude de pouvoir partir en vacances.

Lest réservations, très faibles, ont explosé après le 4 février et l'annonce qu'il n'y aurait pas de confinement pendant les vacances d'hiver. La neige étant là, cela a incité les touristes à se précipiter sur les réservations. Pas seulement en montagne mais au grand air. Le taux de remplissage des Gîtes de France du Puy-de-Dôme atteint 80% et le chiffre d'affaire a augmenté de 35% par rapport à 2020.

A la dernière minute aussi cet été?

La tendance aux réservations de dernière minute était déjà bien présente, elle est devenue la norme cet hiver. Autre tendance, l'augmentation des courts-séjours. Enfin sans surprise, il n'y a quasiment pas eu de touristes étrangers cette année, uniquement des touristes français, essentiellement des citadins, venus de Loire-Atlantique, du Rhône, des Hauts-de-Seine, de Paris et des Yvelines.

Après ce bon hiver, la situation avant les vacances de printemps et d'été est la même aujourd'hui qu'avant les vacances de février. Les réservations sont faibles et l'inquiétude sur la situation sanitaire toujours aussi présente, avec le risque possible d'un reconfinement. Les touristes attendent encore de savoir s'ils pourront partir avant de réserver. Pour le moment, les réservations sont en baisse de 17% pour juillet et août.