Relance Eco : un libraire indépendant auvergnat livre ses ouvrages à vélo-cargo

David Blouët est arrivé avec sa petite famille dans le Bourbonnais il y a quatre ans. Un choix de vie qu'il a concrétisé en reprenant un Café Librairie à Bourbon-L'Archambault dans l'Allier. Un commerce difficile à rentabiliser en milieu rural. Il fallait donc imaginer d'autres moyens de toucher la clientèle dispersée. Et pourquoi ne pas livrer les livres à vélo ? Une idée qui fait son chemin.

La Libricyclette de David Blouët. - @David Blouët

Il met un an pour étudier le montage du projet de librairie indépendante à vélo-cargo, tout en gardant la boutique. David Blouët s'est aussi rapproché de l'association Les Boîtes à Vélo, un réseau national de 260 entrepreneurs cyclistes. Ils ne sont que cinq libraires à vélo en France. David Blouët est le seul auvergnat.

David Blouët, libraire indépendant à vélo. - @David Blouët

Un vélo-cargo de 120 kilos

Il a donc fait réaliser son vélo-cargo sur mesure baptisé La Libricyclette. Un joli engin électrique jaune de 120 kilos à vide. David Blouët sillonne ainsi les alentours de Bourbon-L'Archambault : "je fais environ une quarantaine de kilomètres par jour, dans un rayon de 30 km. Les lecteurs passent commande à l'avance ou piochent au hasard dans mon stock. Mais ce qui me prend le plus de temps c'est la préparation de mes tournées, en fait. "

La librairie itinérante de David Blouët compte pour l'instant 16 points de vente. - @David Blouët

Pour livrer ses livres, David Blouët multiplie ses points de rencontre, 16 au total, des marchés, des foires, des boutiques, des ateliers d'amis. "C'est une histoire de rencontres. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux fonctionnent bien et sont complémentaires. Même si mon modèle économique n'est pas tout à fait abouti, mon affaire croît un peu plus chaque année, c'est 30% de progression depuis mon installation."

La Libricyclette peut livrer partout. - @David Blouët

Pour se renseigner sur les points de vente de David Blouët, La Libricyclette a une page Facebook et à partir du 1er juillet, il sera possible de commander sur le site les libraires.fr. Sur cette plateforme, plus de 200 libraires indépendants mettent en commun leurs stocks d'ouvrages. Vous trouverez sûrement le vôtre. Un joli pied-de-nez aux Gafa destructeurs.