L'ex-usine Gruson va devenir "Aux 1000 Lieux" à Amiens

L'ex-usine Gruson va revivre et s'appeler "Aux 1000 Lieux", en hommage à Jules Verne et parce que cette bâtisse est centrale à Amiens, située au milieu entre le quai Bélu et le parc Saint-Pierre.

La célèbre usine à la façade jaune est située entre le quai Bélu et le parc Saint-Pierre boulevard du Cange à Amiens © Radio France - François Beauvisage

Après l'appel à projet lancé par la mairie en début d'année, deux entrepreneurs amiénois ont décidé de transformer l'usine. François Beauvisage qui avait plusieurs bars et Vittorio Wiotte patron de deux restaurants à Amiens se lancent dans sa rénovation.

François Beauvisage (à gauche) qui avait plusieurs bars et Vittorio Wiotte patron de deux restaurants à Amiens

Cette bâtisse du 19ème siècle qui fait 1700 m2 va devenir une base nautique, une brasserie artisanale avec plusieurs points de restauration. Cette friche a été un dépôt de gré, une centrale électrique pour le tramway, une usine de confiture et une manufacture de vêtements hospitaliers. "On s'est dit on va redonner un lien avec la Somme comme c'était avant. Dans notre projet on veut créer une base nautique pour pouvoir visiter les hortillonnages, éventuellement faire du pédalo ou du paddle. Une brasserie artisanale avec un endroit pour déguster les bières produites sur place et des coins de restauration. Après il peut y avoir des espaces de coworking" précise François Beauvisage.

Ils étaient sept au départ à candidater à l'appel à projet lancé en février par la mairie d'Amiens qui avait racheté l'usine à la région 900.000€ en 2020. "Tous les projets étaient très intéressants" explique le maire Brigitte Fouré. "Deux autres projets proposés devraient aboutir" assure le maire. "On est en train de leur chercher un autre endroit dans la ville." L'ouverture d'"Aux 1000 Lieux" est prévue pour 2024.

