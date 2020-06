Aux Capucins à Brest, l'absence du téléphérique laisse un grand vide

Et si le téléphérique de Brest ne fonctionnait pas de tout l'été ? Le constructeur vient de rendre son rapport à la Métropole ainsi qu'à l'exploitant Bibus au sujet des récents dysfonctionnements de l'ouvrage. Tout semble indiquer que les travaux de remise en état pourraient durer des semaines voire des mois.

Des Ateliers déserts

Une situation qui serait une très mauvaise nouvelle pour les Ateliers des Capucins, un joyau de la cité du Ponant unanimement salué mais qui souffre directement de l'absence de sa liaison la plus directe vers le centre-ville. Alors que le site a complètement rouvert mardi 2 juin (à l'exception de la médiathèque François Mitterrand), les immenses espaces étaient déserts ces derniers jours. A l'heure du déjeuner, nous n'avons croisé que trois amateurs de rollers, deux familles, une poignée de retraités et quelques promeneurs isolés.

"C'est triste, ça manque un peu de vie" dit Florence. Il y a pourtant une navette Bibus qui dessert les Capucins depuis le bas de Siam du lundi au samedi de 9h à 19h30, mais elle est souvent vide : la durée du trajet semble refroidir les Brestois, comme Edouard qui trouve la navette "un peu longue, autant prendre directement le tram". Le tramway A et la ligne 4 permettent en effet d'accéder au plateau, moyennant quelques minutes de marche.

La place des Machines, déserte ce jeudi à la mi-journée. © Radio France - Nicolas Olivier

Sans téléphérique, c'est comme si on vous enlevait une jambe

ECOUTEZ Marc Lavanant, le gérant du bar-restaurant la Fabrik 1801 Copier

Les commerçants comme Brest Métropole estiment qu'en l'absence du téléphérique, la fréquentation des lieux est plus de deux fois moindre. D'où l'impatience des professionnels, qui peinent déjà à se relever après deux mois et demi de fermeture. Plusieurs locataires ont déjà sollicité la collectivité pour exprimer leur vive inquiétude. "On perd de l'argent tous les jours" reconnaît Marc Lavanant, le gérant de la Fabrik 1801, qui se demande ouvertement s'il ne serait pas plus raisonnable de fermer. Mais il préfère compter sur les Brestois qu'il appelle à revenir profiter "de cet espace formidable."