Aux chantiers navals de La Ciotat, un ascenseur soulève des yachts de 115 mètres de long

Avec la force de l'eau et de 20 treuils à chaîne, le nouveau "joujou" des chantiers de la Ciotat peut sortir un géant des mers en trois heures.

ⓘ Publicité

Les yachts sont déplacés sur des rails. © Radio France - Christophe Van Veen

Venu en curieux assister à l'inauguration de ce mardi, François, soudeur aux chantiers pendant 30 ans, est épaté. "Ah oui ! Incroyable ! Et on ne dirait pas un chantier. Cela ressemble à un parc !" Tout est neuf ici. 77 millions d'euros ont permis la naissance d'Atlas, qui à l'image de son mythologique aîné, est capable de déplacer des montagnes de 4.300 tonnes et de les positionner sur des rails avant de les déplacer sur les lieux d'entretien.

loading

Entretien en cours © Radio France - Christophe Van Veen

Le plus gros investissement depuis les années 70

Le directeur des chantiers Philippe Vincensini est à la lutte avec Barcelone et Gênes. Il frappe un grand coup avec cet ascenseur basé sur un système de levage hydraulique, imaginé il y a 20 ans par ceux qui ont sauvé le lieu du naufrage, et qui a connu son premier yacht extrait des eaux le 28 septembre dernier. "C'est le plus gros investissement depuis les années 70. Cela signe la réussite de la réindustrialisation". Il a sorti huit bateaux pour qu'ils se refassent une beauté, il est encore en rodage, mais déjà "impressionnant" par sa maniabilité.

Le marché des yachts n'est pas au creux de la vague

Le marché des yachts ne semble pas avoir de limites. "C'est une course au gigantisme. Il s'en construit chaque année de plus en plus et de plus en plus grand". D'où la nécessité d'une telle infrastructure pour mettre sur cale les plus volumineux.

La Ciotat entretient et rénove les plus gros yachts du monde. © Radio France - Christophe Van Veen

Les yachts constituent 90 % de l'activité à La Ciotat. Malgré le contexte ukrainien, et même si ces véhicules de milliardaires ignorent les questions environnementales, rien ne ralentit la progression du site des Bouches-du-Rhône. La Ciotat affiche des résultats au beau fixe. 180 millions d'euros de chiffres d'affaires. 1.200 salariés. La revanche d'un chantier qui a failli disparaître en 1988. La construction navale et morte. Place à ces navires de luxe qui doivent être repeints tous les cinq ans - sept couches de peinture - et suivre une visite d'entretien tous les deux ans. C'est presque une rente si on sait bien les prendre en charge.

Ici c'est La Ciotat © Radio France - Christophe Van Veen