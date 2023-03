Aux Fromageries Perreault, en Mayenne, on négocie pour "mettre du beurre dans les épinards"

Du jamais vu depuis plus de 40 ans aux Fromageries Perreault sur les sites de production de Château-Gontier-sur-Mayenne et de Meslay-du-Maine. Des salariés ont débrayé à l'appel de la CFDT. Ils réclament une hausse de leurs salaires de l'ordre de 7 %, la direction propose, pour sa part, 3 %.

Des discussions informelles, qualifiées d'encourageantes par les représentants du personnel, sont en cours. Une nouvelle réunion, pour éventuellement signer un accord, est prévue la semaine prochaine. Si ce rendez-vous ne donnait rien, les ouvriers des deux sites mayennais pourraient de nouveau manifester.

Les Fromageries Perreault, une entreprise qui se porte bien financièrement et capable d'investir selon le délégué CFDT, fabriquent des fromages très connus et très appréciés des consommateurs comme le Vieux Pané, la Fol Epi et le Chamois d'Or.