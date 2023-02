Aux Mutuelles du Soleil, les salariés travaillent désormais quatre jours par semaine

Un weekend de trois jours, après une semaine de travail qui en compte quatre : c'est le rythme des 250 salariés des Mutuelles du Soleil depuis le 1er janvier. Ils continuent de faire leurs 35h, mais concentrées sur quatre jours , ce qui permet de se libérer un weekend de trois jours. C'est le directeur général de la société Claude Leblois qui est à l'origine de cette idée : "Dans une autre vie je dirigeais une petite mutuelle et on l'avait testé dans les années 90 mais je n'arrivais pas à mettre les cadres dans ce dispositif. On l'a oublié un petit peu. Et puis là quand on regarde autour de nous, en Europe, beaucoup s'y mettent." Avec un fonctionnement adapté pour que cela n'ait pas d'impact sur l'activité : "on l'a réparti au choix des salariés, pas forcément le vendredi, pour lisser les présences sur toute la semaine. Aucun service ne doit s'arrêter, c'est le salarié qui est à quatre jours, pas l'entreprise."

Moins d'absentéisme qu'auparavant

La mise en place a nécessité un peu de pédagogie raconte Claude Leblois : "quand je l'ai mis en place je pensais que tous les salariés ont sauté de joie et cela n'a pas été le cas, on a fait un sondage et on a eu 20% de salariés contre. Notamment en raison de la suppression de RTT. Mais tout le monde s'y retrouve." Avec un salaire qui reste le même toutefois. Les salariés s'y retrouvent, le directeur général aussi, avec une équation qu'il résume rapidement : "semaine de quatre jours plus possibilité de télétravail, absentéisme égale zéro !"