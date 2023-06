Aux Pennes-Mirabeau, Coca-Cola adapte son usine à la transition écologique

"Cela n'a pas été facile" lâche la directrice du site des Pennes-Mirabeau Véronique Chevalier. Nouvelle machine, une semaine d'arrêt total de la production. En 2021, l'emballage plastique qui entoure les 120.000 canettes en fer produites chaque heure est abandonné au profit d'une cartonnette qui doit enserrer au millimètre près les six contenants. Un défi.

La ligne plastique a subi aussi des changements avec des bouchons plus fins qui ne se détachent plus de la bouteille. La législation l'impose en 2024 pour réduire le flot de bouchons balancés dans la nature. Les Pennes-Mirabeau sont déjà à l'heure. Vous le constaterez en ouvrant votre bouteille de soda, le bouchon demeure accroché par un bout en plastique. La directrice résume : "Ce sont de petits changements pour le consommateur. Mais pour nous de gros investissements humains et technologiques". Ici, on produit 24 h sur 24 , 7 jours sur 7. La sarabande des bouteilles sur les tapis roulants donne le tournis. Chaque petite modification a de grandes conséquences. L'effet papillon rouge et noir. Chaque jour, une centaine de camions sortent la production de l'usine. La ruche n'a pas le droit à la panne.

Les 180 salariés du site changent leurs habitudes. Christophe l'un des chefs d'équipe constate la mobilisation générale. "Pour le verre, ça faisait depuis toujours qu'on produisait un seul format. Là on passe à deux. 25 cl et 33cl. Il nous faut 8 heures pour changer de format. On avait envie de participer à l'aventure, changer la routine. On essaie de faire toujours mieux".

Pour le verre : 100% de recyclé

La ligne de production du verre - 29.000 bouteilles par heure - a connu les dernières révolutions. 100% de bouteilles recyclées sont renvoyées par les bars et restaurants. Elles sont lavées à la soude dans un gigantesque lave-vaisselle, puis remplies à nouveau de Coca Sprite ou Fanta. Dans deux formats différents : 25cl et 33cl . Là où la ligne ne produisait qu'un seul format de Coca depuis des décennies. Aurore Foursy, responsable de l'impact environnement à Coca-Cola France, y voit le meilleur signe du passage au vert de la multinationale. "Les bouteilles sont recyclées jusqu'à 25 fois. L'empreinte carbone est divisée par trois". Avec ce système du verre qu'on ne jette plus, on aurait économisé cette année 230 millions de bouteilles.

Green-washing ?

Pour autant passionnante qu'elle soit, la visite de presse de sites industriels laisse toujours un peu sur sa faim, sa soif en l'occurrence. Selon l'ONG Break Free from plastique , Coca est la marque qui génère le plus de déchets plastiques dans le monde. Le quotidien le Monde rapporte en 2021 que "sur 19.826 déchets plastiques (bouteilles ou morceaux de bouteilles) récupérés et identifiés dans 39 pays différents", la marque américaine de sodas occupe la première marche du podium". Alors ces efforts mis en avant, seraient-ils une manière de se repeindre en vert, le fameux green-washing. Aurore Foursy : "On n'est pas dans les grands mots. On est dans l'action. La preuve ici à l'usine. On vise une neutralité carbone en 2040". Les efforts de la production ne sauraient compenser la responsabilité des consommateurs. Coca teste en Alsace la bouteille plastique consignée. Pour le reste, c'est aussi une question de civisme, d'éducation. Parlez-en aux bénévoles qui se coltinent les ramassages de canettes sur les bords outragés de la Méditerranée...

