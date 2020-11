Aux Restos du coeur à Reims, déjà un afflux de bénéficiaires 3 jours après le début des inscriptions

Les inscriptions pour la nouvelle campagne des Restos du Coeur ont débuté depuis seulement trois jours, et l'association se retrouve confrontée aux effets de la crise. Plus de bénéficiaires, dont des étudiants pour qui une distribution spécifique est mise en place. Reportage à Reims.

Ils s'attendaient à un afflux de bénéficiaires mais pas à ce point là. Les inscriptions pour la nouvelle campagne hivernale des Restos du Coeur ont débuté lundi 2 novembre, et ce mercredi 4 novembre le constat est sans appel au centre des Poissonniers à Reims jusqu'à trois fois plus d'inscriptions qu'une année normale, près de 150 familles bénéficiaires enregistrés en trois jours.

"Cela représente 300, 400 bénéficiaires en plus, c'est énorme ! sur une ville comme Reims et dans les quatre centres à Reims ça va être la même chose donc vous vous imaginez... On va tout faire, on va tout faire pour y arriver et qu'ils aient tous à manger"', souligne Alain responsable du centre des Restos du Coeur des Poissonniers à Reims, l'un des 10 centres de la Marne.

Une distribution spécifique pour les étudiants

Et un constat : beaucoup d'étudiants parmi les nouvelles demandes, à tel point que les Restos du Coeur de Reims ont décidé de mettre en place une distribution spécifique qui leur est dédiée dès la fin du mois. "Quand on voit dans quelle précarité ils sont, on peut pas rester les bras croisés il faut qu'on les aide, ces jeunes là c'est la France de demain et si ici on fait rien et si les associations ne font rien, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gamins là ?", s'interroge Alain.

La première distribution réservée aux étudiants à Reims est prévue le samedi 28 novembre, de 9 h à 12 h. Pour des étudiants et encadrée par des étudiants bénévoles.

Les inscriptions ont débuté lundi dans les centres des Restos. © Radio France - Sophie Constanzer

"On est qu'au 3 ème jour d'inscriptions !" : reportage au centre des Restos des Poissonniers à Reims. Copier

La campagne hivernale des Restos du coeur débute le 23 novembre

Ce mercredi 4 novembre, un étudiant venu s'inscrire repart avec un colis de dépannage. "On leur donne des produits frais, des fruits et légumes et un peu de viande en fonction de ce qu'il y a de disponible, du lait, car ils reviennent que dans 3 semaines maintenant donc c'est très important de leur donner un colis de dépannage, c'est important pour beaucoup d'entre eux", précise Annie, une des 15 bénévoles actives du centre des Poissonniers à Reims.