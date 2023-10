Aux Restos du coeur de la Drôme, "il va falloir expliquer qu'il y aura moins de repas"

Pour le président des Restos du coeur de la Drôme, Francis Bussière, "c'était inéluctable, ça va être difficile". Partout en France, comme redouté depuis l'appel à l'aide lancé il y a un mois, l'association va devoir refuser du monde à partir de novembre , ce qui est une première.

ⓘ Publicité

Les structures drômoises et ardéchoises n'y échapperont donc pas. Les critères d'accès vont être resserrés lors de la campagne d'hiver (ceux de la campagne estivale vont être appliqués à la période hivernale), ce qui devrait faire baisser le nombre de bénéficiaires d'environ 10%. Moins de repas seront également distribués : "on donnait l'équivalent de six repas par famille et par semaine. On va passer à quatre repas" détaille Francis Bussière, "c'est-à-dire qu'on va enlever environ un tiers de la dotation aux bénéficiaires". La règle sera la même dans tous les départements à partir de fin novembre. Le président des Restos drômois poursuit : "ça va être difficile, les bénévoles vont devoir expliquer qu'on donne moins avec sourire et diplomatie". Et de conclure : "si on continue comme avant, dans un an on n'existe plus et ce sera pire".