Aux Restos du cœur, la frontière parfois floue entre bénévoles et bénéficiaires

La frontière est parfois ténue entre bénévoles et bénéficiaires des Restaurants du Cœur. Illustration à Rochefort (Charente-Maritime), en ce weekend où les Enfoirés dévoilent sur France Bleu leur nouvelle chanson : "Maintenant", écrite et composée par Slimane. A Rochefort, nous avons rencontré Enza et Marie-Pierre, deux bénévoles qui le prouvent par leur expérience : tout le monde peut avoir besoin des Restos. Mais devenir bénéficiaire n'est pas non plus une fatalité.

Incapable de reprendre le travail après de gros soucis de santé, Enza a patienté deux ans au RSA avant d'oser passer la porte des Restos de Rochefort : "je suis têtue, j'ai voulu me débrouiller toute seule. Et puis à un moment, plus le choix : on prend son courage à deux mains, et on vient demander."

"A mon tour d'aider !"

Remplir le frigo grâce aux Restos, situation douloureuse pour Enza, mais heureusement pour cette Rochefortaise de 53 ans, la situation n'a duré que quelques mois. Le temps de décrocher l'allocation adulte handicapé de 900 euros : "quand vous passez à 400 euros de plus, c'est la liberté totale !"

"A mon tour d'aider", s'est alors dit Enza, qui a rejoint les bénévoles rochefortais des Restos : "je peux encore me rendre utile, et ça aide beaucoup psychologiquement." L'occasion également de maintenir un lien social, des rencontres...

C'est le chemin inverse que fait Marie-Pierre, bénévole depuis plusieurs années. Depuis octobre, la voici aussi bénéficiaire, à 60 ans passés : "je travaillais depuis l'âge de 14 ans, et jamais je ne me serais doutée que j'aurais besoin des Restos du cœur."

"Coluche verrait ça, il serait fou"

Marie-Pierre au milieu de ses légumes, dont elle est chargée de la distribution. Depuis quelques mois, cette bénévole de longue date des Restos est devenue également bénéficiaire. © Radio France - Julien Fleury

Salariée dans la restauration collective, Marie-Pierre a été licenciée pour inaptitude. Se reconvertir à 60 ans n'est pas évident. La voilà donc aux minima sociaux (ASS) en attendant sa retraite dans deux ans. Un choc : "c'est descendre bas de venir demander à manger. A notre époque, avec toutes les richesses qu'il y a, le gaspillage, Coluche verrait ça, il serait fou..."

La chance de Marie-Pierre c'est qu'elle connaît déjà tout le monde. Moins douloureux. Mais pas de traitement de faveur pour autant pour cette bénévole bénéficiaire : "je n'aimerais pas en profiter pour remplir mon panier au-delà de mes droits, parce que j'aurais clairement l'impression d'enlever la part de quelqu'un."

Ses soucis Marie-Pierre les met de côté, le temps qu'elle passe aux Restos. Concentrée sur sa mission de bénévole. Distribution alimentaire, mais aussi écoute : "parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui vivent seuls, dans des appartements parfois insalubres. Nous, on ne peut pas résoudre leurs problèmes, mais de nous en parler, ça leur fait du bien."