Aux Restos du Cœur "les jeunes représentent plus de 50% des bénéficiaires", alerte Romain Colucci

Les Restos du Cœur, dont France Bleu est partenaire, ont lancé ce mardi leur 37e campagne annuelle. L'occasion d'alerter sur "l'aggravation de la précarité" des plus démunis provoquée par la crise sanitaire. Depuis novembre 2020, 1,2 million de personnes ont été aidées et 142 millions de repas distribués, contre 136 millions l'année précédente. Invité de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard, Romain Colucci, fils aîné du fondateur de l'association, Coluche, confirme que les bénéficiaires, sont de plus en plus nombreux.

Le fait que de nouveaux publics, et notamment des agriculteurs, franchissent la porte des Restos du Cœur, illustre "l'aggravation de la précarité" ?

Oui, c'est vrai, on n'en croise pas énormément, il ne faut pas exagérer, mais de plus en plus. Et le fait qu'il y ait des agriculteurs qui viennent aux Restos du Cœur, c'est très préoccupant, que ceux qui nous nourrissent soient obligés de venir aux Restos du Cœur, c'est très préoccupant. Ils le font avec énormément de pudeur, ils ont énormément de difficultés à venir. J'ai tendance à dire que la solitude fait le même effet sur la précarité que le vent quand il fait froid, c'est à dire que ça aggrave le sentiment de précarité. Et cette solitude est très fortement ressentie, elle est très difficile à gérer pour les agriculteurs qui, malheureusement, parfois, vont vers le suicide plutôt qu'aux Restos du Cœur.

Pour toucher ce public, vous mettez en place des camions itinérants ?

Quand on voit arriver des agriculteurs, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal dans la société. D'autre part, c'est très difficile de franchir la porte d'un centre des Restos du Cœur. C'est pourquoi les Restos du Cœur ont choisi cette année d'augmenter sensiblement le nombre de camions, de centres itinérants en milieu rural. On va passer de 35 à 60 pour couvrir les zones blanches, aller vers les gens, les rencontrer. L'aide alimentaire, le repas, c'est la porte d'entrée vers la personne pour l'aider et pour lui parler, pour échanger quelque chose autour d'un café, et ça, c'est très, très important.

Les Restos, association essentielle pour au moins 1.200.000 Français et la majorité de ces Français, vous les rencontrez, Romain Colucci, lors de cette campagne d'hiver ?

Oui, c'est sûr. Là où il y a la plus forte augmentation, c'est sur les gens de la rue, ceux qui se rendent aux distributions alimentaires des camions : + 25% d'activité sur deux ans. Et le fait que la précarité continue d'augmenter alors qu'elle était déjà très haute, c'est très préoccupant. Un chiffre pour que vous puissiez mesurer cette évolution : quand il y a eu la crise de 2008, on a dépassé les 100 millions de repas distribués. L'année dernière, on était à 142 millions de repas distribués. L'année prochaine, on franchira peut-être la barre des 150 millions, donc ça ne diminue pas.

Malgré l'accueil chaleureux des bénévoles, cela reste difficile de venir aux Restos du Cœur ?

Il y a beaucoup de pudeur, de gêne à pousser la porte des Restos du Cœur. C'est quand même très difficile d'admettre qu'on est dans la situation de devoir demander de l'aide, c'est un tabou en France et particulièrement pour les jeunes qui représentent aujourd'hui plus de 50% des personnes accueillies, c'est à dire plus de 600.000 personnes. Et encore, c'est une moyenne.

Mais le fait est que le reste à vivre - ce qui vous reste après avoir payé le loyer, l'assurance, l'essence etc. - diminue gravement chez les plus précaires. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des centres de proximité et que nous avons besoin de l'aide des maires, pour nous trouver des locaux.

Les Restos, ce sont aussi 70.000 bénévoles ?

Quand on pousse la porte d'un centre des Restos du Cœur et qu'on voit ce que font les bénévoles, on est ébahis. Je vois notamment la réaction des jeunes bénévoles quand ils entrent dans un centre, ils sont abasourdis (...) Dans l'Hérault par exemple, où nous recherchons des bénévoles, il y a 3 millions de repas qui ont été distribués l'année dernière par 1.300 bénévoles et seulement 9 salariés. Cela vous donne une idée de ce que représente le bénévolat aux Restos. Et c'est aussi pour ça que le repas ne coûte qu'1 euro.

Quand on voit ce que font les bénévoles, quand on voit le temps, la passion, l'énergie qu'ils déploient, c'est communicatif, on a envie de continuer.

Avez-vous un plan B en cas de reprise épidémique grave ?

Le plan B, c'est de tenir et c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Cela a été une année très difficile pour tous les Français. Les plus précaires sont ceux qui ont le plus souffert, mais les bénévoles ont aussi beaucoup souffert de voir la santé des personnes accueillies, leur santé financière aussi, se dégrader sous leurs yeux. Et le fait d'être privés de contacts et de devoir faire la distribution alimentaire en drive, qui ressemble plus à de la distribution humanitaire, cela a été très dur pour les pour les bénévoles.

Mais dans notre malheur, on a eu de la chance parce que la digue n'a pas cédé. On n'a pas démérité. On a eu beaucoup de chance aussi, je pense notamment aux artistes des Enfoirés qui, l'année dernière, ont fait un concert devant une salle vide. Je pense aux aides de l'État, à la loi Coluche et puis à la générosité des Français. Ce sont des soutiens moral et financier qui nous sont d'un immense secours.

Alors c'est sûr que la difficulté de voir le Covid revenir, c'est une incertitude qui nous touche tous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aider les bénévoles comme vous le pouvez, si vous avez du temps, venez. Si vous avez de l'argent, donnez.

Diriez-vous qu'en dehors de tout ce que vous avez mis en œuvre ces dernières années, depuis que votre père a créé cette association, rien n'a changé ?

Non, je ne dirais pas que rien n'a changé. On a beaucoup de chance en France parce que si la précarité a beaucoup augmenté, la générosité a augmenté aussi vite que la précarité. Et aujourd'hui, on tient encore le coup, on est toujours accroché aux mêmes valeurs de gratuité, d'accueil, d'écoute. On a multiplié le nombre de centres fixes dans les villes et on multiplie aujourd'hui le nombre de centres mobiles pour couvrir les zones blanches (...) grâce, notamment, à la générosité des Français.

Votre rôle est-il également de peser dans le débat public ?

Toute la difficulté, c'est de peser dans le débat public sans faire de politique. Nous sommes apolitique par nature et ce qu'on voudrait c'est que les Restos du Cœur n'existent plus. Malheureusement, on a bien peur que ce soit un doux rêve et on ne forme pas de fantasme là-dessus. Ce dont on a besoin, c'est donc de prévoir l'avenir. Les maires peuvent nous y aider en nous donnant des locaux par exemple, parce qu'il n'y a pas de villes sans précarité et que c'est souvent à la portée de leurs moyens (...)

Il y a aussi un trou dans la raquette : l'Europe sociale, qui est trop peu développée. On a notamment une aide européenne régulièrement soumise aux aléas politiques, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Cela représente un repas sur quatre aux Restos du Cœur, si demain cette aide cessait il faudrait fermer 500 centres.