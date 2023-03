Aux Restos du Coeur, une hausse des bénéficiaires de 22% en Drôme, 29% en Ardèche

"Nous en sommes à 565 000 repas livrés en 14 semaines. L'an dernier, à la même date, nous en avions livrés 100 000 de moins" explique le président des Restos du Coeur de la Drôme Francis Bussière ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche. La grande collecte des Restos commence ce vendredi et dure jusqu'à dimanche, dans les hyper et supermarchés.

La hausse du nombre de bénéficiaires est spectaculaire, précisément de 21,5% en moyenne en Drôme. La cause au chômage et aux accidents de la vie, auxquels s'ajoutent les victimes de l'inflation, les réfugiés ukrainiens... Francis Bussière ajoute que "les plus grosses augmentations sont dans les centres urbains : à Romans, 36%, à Valence, 28% en centre-ville et 34% à Fontbarlettes."

Au centre des Restos de Fontbarlettes à Valence, cette mère de famille vient chercher de la viande "pour nourrir les enfants." Il y a aussi dans la file d'attente devant le centre Mehdi, 28 ans : "s'il n'y avait pas les Restos pour manger, je n'aurais rien manger." Patricia est la responsable du centre, "il y en a qui viennent en pleurs. Beaucoup sont là parce que la CAF est en retard, ou que les familles ne travaillent pas, ou que les retraites sont trop petites." Parfois, le nombre de produits disponibles est juste. "C'est beaucoup de travail. On n'a pas beaucoup de bénévoles" regrette-t-elle, "on essaie de faire le bien, bien que n'ayant pas suffisamment de choses à donner." Il y a un effet 'ciseaux' : le nombre de bénéficiaires est en hausse, mais les coûts d'achats de produits alimentaires et d'hygiène ainsi que les coûts de fonctionnement le sont aussi.

L'augmentation est plus élevée que la moyenne nationale en Ardèche : 29% de bénéficiaires en plus sur l'ensemble des centres du département. "On a beaucoup plus d'emplois précaires, des gens qui ne travaillent que quelques heures ou qui ne gagnent pas assez. On a aussi beaucoup de jeunes dans des centres comme Aubenas et Annonay" développe Xavier Ryon, le président des Restos du Coeur en Ardèche, "à Annonay, on est même obligé d'ouvrir le samedi matin pour servir les jeunes étudiants."