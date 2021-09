Aux Sables d’Olonne, les résidences secondaires vont être surtaxées

Inciter les propriétaires de logements à les louer, et à les louer à l’année : c’est l’objectif du plan adopté lundi soir par le conseil municipal des Sables d’Olonne. Parmi ces mesures : l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ou encore la création d'une taxe d'habitation sur les logements vacants. La ville veut aussi limiter les locations saisonnières, mais aider financièrement les propriétaires souhaitant louer à l'année. Le but est de dynamiser un marché de l’immobilier qui est aujourd’hui engorgé, et aussi de vitaliser la ville des Sables, connue pour avoir une population plutôt âgée... Saint-Nazaire s'est déjà engagée dans une démarche comparable, Pornichet est en train de l'adopter, ainsi que plusieurs autres villes en France.

On s’en doute, pour les propriétaire de résidences secondaires que nous avons rencontrés, la pilule est plutôt amère… Martine, originaire du Luxembourg, est franchement en colère : « on investi dans une commune, on paye des impôts déjà élevés, et là, il faut payer encore plus. Je ne comprends pas ». Quant à Eric, lui aussi propriétaire d’une résidence secondaire, les nouvelles taxes sont injustes : « ce sont les personnes les plus aisées qui pourront facilement conserver leurs logements, les autres, celles qui sont justes, vont être pénalisées ».

"Nous n’avons pas vocation à devenir une ville qui ne vit que 2, 3, 4 ou 5 mois par an" - Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne

Il n'y pas le choix, dit de son côté le maire, Yannick Moreau. La ville des Sables ne doit pas être seulement une station balnéaire : « la crainte que nous avons, c’est d’avoir de plus en plus de locations touristiques et de moins en moins de logements à l’année ».

Et puis, il y a aussi le problème du vieillissement de la population des Sables et du dynamisme économique. Accueillir des entreprises et des salariés quand le marché de l'immobilier est bloqué, c'est évidement compliqué, dit David Yonnet. Il est le patron de Z and Co, une enrtreprise de communication qui compte 27 salariés, plutôt jeunes : « ça nuit au recrutement, ca les gens qui viennent aux Sables le font aussi pour des raisons personnelles, et veulent profiter de la mer. Ne pas pouvoir disposer d’une environnement propice, pour un couple, ou un couple avec de jeunes enfants, c’est un vrai problème s’ils doivent partir à 10, 20 ou 30 kms dans les terres ».

Les huit points du plan qui a été adopté en conseil municipal

Quatre mesures coercitives, à partir de 2023

- L’instauration de la taxe d’habitation sur les logements vacants. Il y en aurait environ 3.000 dont beaucoup en mauvais état.

- L'instauration de la taxe annuelle sur ces logements. Il faut pour cela que la ville soit classée « zone tendue » , ce qu'elle compte demander à l'Etat.

- La majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le taux n'est pas encore fixé, mais l'augmentation peut aller jusqu'à 60%.

- La limitation du nombre de locations meublées touristiques autorisées par quartier. Le but est de freiner l'explosion des plateformes de location de particuliers à particuliers.

Quatre mesures incitatives, à partir de 2022