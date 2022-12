"Aux salariés, un salaire, aux actionnaires, un dividende" pour le président de la CPME de la Mayenne

Coriolis à Laval, Rapido à Mayenne...Les grèves se succèdent dans les entreprises mayennaises en pleine NAO, les négociations annuelles obligatoires. "Les chefs d'entreprise n'ont pas de lisibilité , ils ont du mal à se projeter en 2023 parce qu'il y a des hausses de matières premières, une énergie incontrôlable et une pénurie de main d'œuvre et les entreprises doivent rembourser les prêts garantis de l'Etat au moment de la Covid" pour Raphaël Alexandre, le président de la CPME 53, la confédération des petites et moyennes entreprises.

Si les entreprises ont du mal à monter un budget pour 2023 à cause d'une grosse incertitude économique, pour les salariés ce n'est pas mieux. Vont-ils réussir à continuer à mettre de l'essence dans leur voiture pour aller au travail, ou encore payer leurs factures. "Le chef d'entreprise ne peut pas rester insensible à des demandes de hausse de salaire quand l'inflation est à 7%, il faut beaucoup de pédagogie et discuter, chaque entreprise est un cas particulier et il faut réussir à trouver des solutions pour donner un coup de pouce aux salaires".

Le dividende salarié, une solution ?

Pour les inciter à desserrer les cordons de la bourse, de nouveaux dispositifs devraient voir le jour en 2023. D'abord une "super-participation" versée par les entreprises d'au moins 50 salariés, si les dividendes versés sont supérieurs à 20 % de la moyenne des cinq dernières années. Et, surtout, la mise en place d'un "dividende salarié". Cette idée est une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron, le principe, dès qu'une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, elle doit avoir ce qu'on appelle un dividende salarié. Comprendre que ce mécanisme concernerait "toutes les entreprises" et qu'elle aurait "un caractère obligatoire". L'accueil est plutôt frais. Le Medef y voit une contrainte supplémentaire, tandis que la CFDT plaide pour une "généralisation de la participation", plus lisible. La CPME est contre, Raphaël Alexandre martèle : "Aux salariés, un salaire, aux actionnaires, un dividende. Il vaudrait mieux une distribution de primes, le partage de richesse doit exister, mais chaque entreprise est un cas particulier".