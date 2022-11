"Aux Trois Francs Six Sous", les habitants du Pellerin se mobilisent pour racheter le troquet associatif

Ici on vient papoter, rire, chanter, boire un coup, ou déguster des produits du marché voisin : qui veut racheter une part du "Aux Trois Francs Six Sous" ? Dans la commune Le Pellerin, près de 5.000 habitants à coté de Nantes, certains se mobilisent pour racheter le troquet associatif de la ville, qui leur est cher. Car l'actuel propriétaire des murs, qui y a créé l'association en 2019, souhaite le revendre pour en faire une SCIC : Société coopérative d'intérêt collectif.

ⓘ Publicité

Chaque samedi à midi, place à "la chanson de midi" devant le troquet :

loading

Bernard Bellot et sa femme Yveline ont racheté ce lieu en mai 2019 : "on s'est dit que l'on ne pouvait pas laisser un nouveau lieu de rencontre disparaître." Ils en ont fait une association, qui fonctionne depuis avec des centaines d'adhérents, et 70 bénévoles actifs, qui se relaient pour faire tourner le commerce !

Aujourd'hui, Bernard et son épouse souhaiteraient le revendre à la communauté, comme prévu initialement : "c'était nos économies, et on n'avait pas dans l'idée de devenir patron de bistrot. Ce n'est pas le but ! On veut que cela devienne une réelle aventure collective."

Il leur faut 210.000 euros au total

L'idée est d'en faire une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC. Et pour cela, il leur faut 210.000 euros, ce samedi 05 novembre, ils avait déjà plus de 200 contributeurs et 92.500 euros récoltés. C'est bien, mais moins de la moitié !

Chacun peut acheter au moins une part, à 50 euros. Il est aussi possible de donner des sous à l'association, qui elle-même achète des parts. Bernard Bellot visait un aboutissement du projet pour la fin de l'année, mais il ne perd pas espoir.

Bernard Bellot, l'actuel propriétaire des murs © Radio France - Sophie Allemand

Le tableau des comptes, sur l'avancée du projet ! © Radio France - Sophie Allemand

Le "Trois Francs Six Sous", un lieu de rencontres et de partage

loading

- © Radio France - Sophie Allemand

Jean-Pierre, Bruno et Jean-Luc se retrouvent une fois par semaine pour jouer de la musique au troquet © Radio France - Sophie Allemand

Les bénévoles derrière le comptoir © Radio France - Sophie Allemand

Un lieu où se retrouvent les familles © Radio France - Sophie Allemand

Informations pratiques