À Auxerre, la nouvelle règle sur les pièces automobiles d'occasion fait débat

Depuis le 1er janvier, votre garagiste est désormais obligé de vous proposer deux devis lors d'une réparation : un avec des pièces neuves, et un avec des pièces d'occasion. Une mesure qui pose plusieurs questions.

C'est la loi de transition énergétique votée en 2015 qui impose cette nouvelle réglementation sur les pièces d'occasion. Le but, recycler les pièces en état de marche que l'on peut trouver dans les casses, plutôt que d'acheter systématiquement du neuf.

Les pièces d'occasion ne représentent que 2% du marché

Un marché à conquérir puisque seulement 2% des pièces automobiles vendues en France sont des pièces d'occasion. À titre de comparaison, ce chiffre s'élève à 20% chez nos voisins espagnols. Les professionnels de l'occasion et les casses s'en réjouissent.

"On est prêts à répondre à toutes les demandes des garagistes" Damien Monsuis, chef d'exploitation de Casimir 2000 à Auxerre

Les rayons de pièces détachées d'occasion de cette casse automobile pourraient être pris d'assaut rapidement par les garagistes. © Radio France - Kevin Dufrêche

Certains garagistes n'ont pas attendu cette législation pour proposer de l'occasion. C'est le cas de Diego Clerc, qui tient le garage Doc Auto à Auxerre.

Diego Clerc, garagiste à Auxerre : "Une pièce qui vaut 200€, vous allez l'acheter en casse pour 100€, voire 80€" Partager le son sur : Copier

Des inquiétudes sur la qualité et la quantité des pièces

Cette mesure ne plait pas à tout le monde. On s'inquiète de la qualité et du suivi des pièces. Les pièces vendues par les casses sont en général garanties et un an, et Damien Monsuis l'assure, elles ont de véritables cartes d'identité.

À Casimir 2000, chaque pièce est numérotée, et l'on peut connaitre le modèle et l'année du véhicule dont est issu chaque pièce. © Radio France - Kevin Dufrêche

D'autres s'inquiètent de l'impossibilité de trouver certaines pièces, selon les marques, et l'année d'immatriculation du véhicule. Les pièces pour les marques étrangères et pour les véhicules récents seront plus difficiles à trouver.

Éric Foucher, le président départemental du CNPA dans l'Yonne, le syndicat des métiers de l'automobile, et concessionnaire pour une grande marque, estime de son côté que cette mesure ne va pas toucher de la même façon tous les professionnels, concessionnaires ou garages plus modestes. Il reconnait les bienfaits écologiques de la mesure, réclamée par le CNPA lui-même.

Éric Foucher estime malgré tout qu'il vaut mieux recycler les pièces que "les laisser pourrir dans les casses" Partager le son sur : Copier

Une économie de 50% à 70%

Les économies sur les factures des automobilistes pourraient s'avérer intéressantes, en moyenne entre 50% et 70% par rapport aux prix pour des pièces neuves. Encore faut-il que la mesure séduise. En effet les questions de sécurité seront sûrement au coeur des préoccupations des clients. Sachez que les pièces dites "de sécurité", comme les freins ou les amortisseurs ne sont pas concernées par la mesure.

En parlant de facture, celle pour les garagistes qui ne proposeraient pas de pièces d'occasion pourrait s'avérer salée : la loi prévoit une amende de 15.000 euros.