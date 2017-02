À Auxerre, le diesel ne fait plus l'unanimité

Il s'est vendu autant de voitures neuves en essence qu'en diesel en Bourgogne-Franche-Comté au mois de janvier. Au niveau national, il s'est même vendu plus d'essence que de diesel, une première depuis 2000. Chez les automobilistes et professionnels auxerrois aussi on constate ce désamour.

Après les scandales Volkswagen et maintenant PSA, autour de la pollution due aux véhicules diesel, les pics de pollution répétés aux particules fines qui ont touché notamment le département de l'Yonne, et l'augmentation du prix à la pompe due à une nouvelle fiscalité, le diesel n'a plus la cote.

Une grosse baisse en seulement cinq ans

En Bourgogne-Franche-Comté, les ventes de véhicules diesel neufs représentaient 74% du marché en 2012. Le mois dernier, elles ne représentaient plus que 50%. Un phénomène qui ne s'arrête pas aux ventes de véhicules neufs.

"Les gens font reprendre leur véhicule diesel pour prendre une essence ensuite" Mr. Lékéal, concessionnaire de voitures d'occasion à Auxerre

Ce garagiste auxerrois qui ne vend que de l'occasion l'a bien vu en 2016, les clients lui demandent beaucoup plus de véhicules essence qu'avant. "Cela coûte moins cher à l'entretien", explique-t-il, alors que dans le même temps, l'avantage du diesel à la pompe se réduit, l'écart étant d'environ 10 centimes par litre, contre 20 centimes à la fin 2016.

Des changements de comportement

À Auxerre, certains automobilistes changent leurs habitudes, et sont décider à moins polluer, si cela implique de payer un peu plus cher à la pompe pour une essence. Comme Bernard, jeune retraité : "J'ai un diesel, mais je m'apprête à changer. Je ne fais plus beaucoup de kilomètres". Il se dit "inquiet" par les risques possibles du diesel sur l'environnement, tout comme Sylvie, qui elle est passée au diesel il y a quelques années, mais qui le regrette : "Je me suis laissé convaincre, parce que je faisais beaucoup de route. Mais je pense que la prochaine fois je réfléchirai à deux fois", avoue-t-elle.

"Il faut se demander quelle planète on veut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants" Sylvie, une automobiliste auxerroise

D'autres sont sceptiques, comme Bernard. Pour lui la polémique autour du diesel n'est qu'une "vaste fumisterie", destinée à "imposer une taxe supplémentaire. Le diesel, ça ne pollue pas plus que l'essence", selon lui. En tous cas, les constructeurs eux aussi changent leur fusil d'épaule : Renault vient d'annoncer la baisse de sa production diesel dans les prochaines années.