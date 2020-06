Auxerre : le plaisir du retour au bistrot

Les propriétaires de cafés ont rouvert mardi matin aprés deux mois et demi d'interruption d'activité

Pour cette réouverture, à « La Petite Vitesse », un bistrot d’Auxerre à l’écart du centre-ville, un homme sirote une bière dans un coin de la salle tandis qu’à l’autre bout, Annie et Alain, dégustent leur café : « On a voulu faire honneur aux propriétaires de ce bistrot que l’on fréquente depuis longtemps » explique Annie « en étant là pour la réouverture, nous prenons toutes les précautions et nous n’avons pas peur de nous arrêter pour prendre un verre ». « Ça fait du bien de retrouver enfin une vie sociale » ajoute Alain.

Les cafetiers ont dû adapter leur commerce aux règles sanitaires qui interdisent de servir au comptoir © Radio France - Thierry Boulant

Dans ce petit bar-tabac, des flèches oranges au sol signalent le sens de circulation, pour entrer ou sortir. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l'entrée. Les tables sont espacées pour que les gestes barrières et les distances soient respectés.

Désinfection systématique des tables

Le patron Laurent Potart, un chiffon à la main, s’empresse de désinfecter les tables entre la salle et la terrasse dés qu'un consommateur s'en va: « un coup de chiffon sur la table avec du produit, un autre sur le siège et voilà, un client peut s’asseoir" détaille le gérant « ça prend un peu de temps, mais c’est pour le confort et la sécurité de notre clientèle ».

Une clientèle qui pour ce premier jour ne se bouscule pas, concède le cafetier "mais ce n'est que le redémarrage" justifie-t-il "nos clients vont tous revenir. Nous avons tout fait pour qu’ils soient bien accueillis ».