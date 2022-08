Auxerre : un an après, les patrons des magasins Leclerc offrent une nouvelle journée festive à leurs employés

Pour la deuxième année consécutive, l'ensemble des magasins Leclerc d'Auxerre vont fermer leurs portes mardi 23 août. Une idée qui a germé l'année dernière dans l'esprit de Marie et Jérôme Chaufournais alors qu'ils cherchaient la meilleure façon de remercier leurs salariés soumis à rude épreuve pendant la pandémie de Covid-19. Désormais, c'est un rendez-vous que beaucoup de salariés attendent !

Un moment de complicité, de retrouvailles et surtout de cohésion

Au départ, l'idée des gérants avec cette journée "off" était de récompenser le travail fourni par leurs salariés après une période de Covid difficile. Mais l'événement a remporté un tel succès en 2021, que les patrons ont décidé de remettre le couvert cette année. Car ce qui est proposé, ce n'est pas une simple journée de repos, mais bien un moment festif, "de complicité, de retrouvailles et surtout de cohésion", avec loto, apéro et même barbecue !

A la clef, des lots importants sont à gagner, comme un voyage ou encore une semaine de congés payés.

Je rêvais d'une entreprise qui proposait de tels événements

Le Leclerc d'Auxerre a fait parler de lui avec l'opération de l'année dernière. Une histoire qui a poussé Dylan Bigaud à postuler, alors qu'il habitait à sept heures de route. Depuis avril 2022 il est salarié de l'entreprise et a hâte de participer à son premier loto. "Je rêvais d'une entreprise où je pouvais m'éclater, de venir et de repartir en souriant du travail et qui proposait de tels événements." Et bien c'est chose faite pour le néo-auxerrois.

Cette année, ils sont plus de 200 à rêver de crier Bingo en premier !