Auxerre : un service pour mieux accompagner les enfants avec un handicap visuel

Un service d'accompagnement à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation pour les enfants déficients visuels

Depuis deux ans, un S3AS , un service d'accompagnement à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation, s'est installé à Auxerre. Il intervient auprès des enfants de 3 à 20 ans dans leur école et dans leur vie quotidienne pour les aider à s'épanouir. Un institut qui change la vie des familles concernées comme celle de Carmela. Julie Bochet sa maman, habite Val-de-Mercy et pendant des années, elle a du faire la navette entre l'Yonne et l'Essonne pour accompagné sa fille aujourd'hui âgée de sept ans. Désormais, tout a changé. Carmela est scolarisé en milieu ordinaire, dans son village, et reçoit tout l'accompagnement nécessaire grâce au S3AS d'Auxerre. "Je me suis vraiment battue pour qu'elle aille à l'école même si c'est encore parfois difficile aujourd'hui sur certaines choses, on ne va pas se mentir car on manque de moyens. L'année dernière nous avons eu enfin une bande podotactile pour permettre à notre fille de se repérer dans la cour de récréation et de ne pas tomber. Je suis bien consciente que ce n'est pas facile pour les professeurs et les mairies de s'adapter mais le besoin existe donc il faut encourager le développement d'installations comme celle-ci".

Sept éducateurs, ergothérapeutes ou psychomotriciennes suivent Carmela tout au long de l'année

Sept éducateurs, ergothérapeutes ou psychomotriciennes suivent Carmela tout au long de l'année dans sa vie quotidienne dans un environnement normal. "Chaque jour de la semaine, elle a un rythme avec une psychomotricienne, une ergothérapeute qui vient à l'école et à la maison. Nous avons aussi une enseignante spécialisée en braille qui se déplace deux à trois fois par semaine à la maison et à l'école. Nous avons une équipe incroyable. On revit" déclare, soulagée, Julie Bochet. Car effectivement, selon Minerva Zenati, chef de service du S3AS, "l'idée est de favoriser la vie de l'enfant dans son milieu habituel plutôt que d'adapter l'enfant à l'environnement". Le S3AS à Auxerre s'occupe actuellement de dix enfants ou adolescents malvoyants ou aveugles.

Aujourd'hui une dizaine d'enfants bénéficient dans l'Yonne de ces actions, financées par l'Agence Régionale de Santé.