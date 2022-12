Auzances en Creuse attire de nouveaux commerçants, parfois venus de loin !

Voilà une commune creusoise qui tort le coup aux idées reçues sur la mort des campagnes. A Auzances, au sud-est du département, le centre-bourg est en train de connaître un nouveau souffle. En un an, une dizaine de commerçants et d'artisans se sont installés. Des reprises pour certains, des créations d'entreprises pour d'autres.

La commune de 1.200 habitants a ainsi vu s'installer un nouveau boucher, un plombier-chauffagiste, un boulanger, un pressing, un restaurant, un snack, un food-truck présent sur le marché, une galerie d'art, un magazine de gravure et déstockage ou encore une boutique de décoration. Une dentiste a également choisi Auzances pour s'installer.

Nicolas Seub a repris une boucherie d'Auzances à l'automne 2022, désormais baptisée "Le Bœuf sur la Marche". © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des néo-Creusois venus s'installer au vert

Plusieurs de ces nouveaux-venus ne sont pas du tout du coin. Ils habitaient hors de Creuse, mais ils ont choisi cette commune proche du Puy-de-Dôme pour changer de vie et vivre à la campagne. On pousse d'abord la porte du Garden express. Antoine et sa compagne ont ouvert le restaurant il y a tout juste un an, alors que la commune n'en avait plus aucun. "Je suis de Châtellerault. J'ai toujours dit que si j'achetais une maison, ce serait en Creuse. J'aime le vert et la tranquillité. On a six enfants, je préfère les élever ici qu'à Paris ou même Châtellerault", explique Antoine.

Côté professionnel, "on ne s'ennuie pas !", sourit-il. "Quand on a vu qu'il n'y avait pas de restaurant à Anzême, on a voulu ouvrir, au moins pour les ouvriers. Ca fonctionne bien, on a du monde." Néanmoins, pas encore de quoi se dégager un salaire : "C'est pas facile, c'est un combat, mais on a réalisé notre rêve. C'est une autre vie, il y a moins de stress qu'en ville."

Quelques dizaines de mètres plus loin se trouve un autre petit nouveau : Jean-Philippe Brelot, qui a repris l'une des trois boulangeries. Il vient de Franche-Comté dans le Jura, et est est arrivé à Auzances le 18 juillet. "On voulait s'installer et avoir notre propre boulangerie, on a cherché dans toute la France et l'opportunité nous a amenés ici, le coin nous a plu. C'est assez dynamique comme village."

Faire vivre le centre-bourg

Dans la foulée, la boucherie a aussi été reprise. Le nouveau patron s'appelle Nicolas Seub. Sa famille vient d'Auzances, mais lui vient de s'y installer : "On a ouvert le 1er octobre. Je ne me voyais pas du tout acheter un terrain et faire un hangar en tôle hideux. Je préfère réhabiliter ce qui existe, c'est important de faire vivre le centre-bourg. J'ai l'impression qu'il se développe, en tout cas il n'y a pas de commerce qui ferme." Sa nouvelle vie lui plait : "On est bien ici, on a un accès à la nature, à de bons produits, la vie est chouette à Auzances."

Marcel, qui habite Auzances depuis une vingtaine d'années, se réjouit de ces installations : "On dit que les campagnes se vident mais on a l'impression que pas mal de gens reviennent. On a vu partir des commerçants mais il y a eu des reprises. On rencontre de nouvelles têtes, c'est bien."

La maire d'Auzances Françoise Simon estime que sa commune attirerait davantage si les lignes de train étaient plus développées. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une commune loin et près de tout

Comment expliquer ce dynamisme ? La maire d'Auzances Françoise Simon n'a pas de réponse toute faite. Plusieurs facteurs sont en jeu selon elle : "On s'est posé des questions, est-ce que c'est l'après-covid, l'envie de campagne ? Le fait qu'on ait toutes les commodités, et aussi une école un collège par exemple a joué. Après, Auzances est loin de tout et près de tout. On est à 4h de l'océan, 4h de Paris, 4h des Alpes, 4h du Midi... C'est chouette d'accueillir des gens d'ailleurs car ils amènent un nouveau souffle."

Il y a tout de même une ombre au tableau pour la maire. Elle est persuadée que le sud-est de la Creuse serait bien plus attractif si le ferroviaire y était plus développé : "Il nous faut une voiture, ici on se sent un peu éloignés de toute gare. Si on avait à Auzances un train direct vers Paris qui ferait l'aller-retour dans la journée, comme on l'avait à l'époque, on aurait plus de monde." Aujourd'hui la commune compte environ 1.200 habitants ; ils étaient 1.700 dans les années 80. Autre bémol : la fermeture de la trésorerie, remplacée à l'été 2022 par une maison France services.