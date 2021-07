Auzouer-en-Touraine : "le prix de la baguette de pain devrait augmenter" selon le meunier Claude Raimbert

Face à des cours du blé qui n'en finissent pas de grimper (+40 à +50%) en un an, Claude Raimbert, le dernier minotier indépendant d'Indre-et-Loire situé à Auzouer-en-Touraine pense que la traditionnelle baguette de pain devrait augmenter d'ici la fin de l'année de 5 à 10 cts.

C'est la dernière minoterie indépendante d'Indre-et-Loire et l'une des deux seules du département, la minoterie Raimbert s'apprête à rentrer (après analyse) les blés de la moisson 2021. La question est de savoir si la qualité sera au rendez-vous cette année après les intempéries de ces dernières semaines. Claude Raimbert estime que cela ne devrait pas poser de trop gros problèmes pour faire des farines de qualité destinées aux boulangers. Selon lui, du nord au sud de l'Indre-et-Loire, la situation est très disparate.

La minoterie d'Auzouer-en-Touraine produit en moyenne l'équivalent de 6 000 tonnes de farine chaque année et travaille exclusivement avec les boulangers, environ 120 dans la région. Les différentes farines fabriquées le sont toujours sur le site de l'ancien moulin datant de 1913.

les différents compartiments du silo peuvent stocker jusque 600 tonnes de farine © Radio France - Jean Lebret

Le prix de la baguette de pain devrait augmenter

Claude Raimbert en est quasi certain, le prix de la baguette de pain va augmenter d'ici la fin de l'année : "Je ne vais pas vous dire que la baguette va augmenter dans les mêmes proportions que celui du blé car le blé a pris en un an 40 à 50%. Au niveau mondial actuellement, toutes les matières premières augmentent, la baguette va prendre de 5 à 10 cts d'ici la fin de l'année. D'un autre côté, il faut dire que le prix de la baguette n'avait pas bougé depuis six ou huit ans".