Avallon : Yves Veyrier, le numéro 1 de Force Ouvrière, apporte son soutien aux salariés de SKF

Le secrétaire général FO ( Force ouvrière), Yves Veyrier, était en déplacement mardi à Avallon pour soutenir les salariés de SKF. Le personnel est en grève illimité depuis lundi. Le site qui fabrique des roulements et emploie 140 personnes fermera au plus tard début 2023. Les représentants des salariés et de la direction négocient les indemnités de départs et le compte n'y est pas.

SKF à Avallon (Yonne) emploie 140 personnes.

On remercie les salariés de SKF de façon absolument malpropre (Yves Veyrier)

La direction proposerait une enveloppe de 5 millions d'euros, les salariés réclament 7 fois plus (35 millions). « C'est une entreprise, un groupe qui marche parce que les salariés s'investissent à fond dedans, mais on les remercie de façon absolument malpropre » s’indigne Yves Verrier, «_il n'est pas acceptable que la seule perspective après cet investissement sans relâche des salariés, ce soit de fermer au moindre coût", poursuit-il, « l’entreprise, doit assumer pleinement ses responsabilités vis à vis d'eux en mettant le paquet sur les conditions de départ_ ».



Des bénéfices pour le groupe en 2020

En prenant la parole devant une centaine de personne, le numéro 1 de Force Ouvrière a rappelé que le groupe auquel appartient SKF avait distribué l'an dernier 180 millions d'euros de dividendes et fait 450 millions d'euros de bénéfices et qu'elle avait donc les moyens d'être à la hauteur, vis à vis de ses salariés.



Des conditions inacceptables

Même indignation de la part de Christopher Ferreira, le représentant syndical FO, qui a fait ses calculs : "On propose à une personne avec 40 ans d'ancienneté, de partir avec 50 000 euros. Alors, je vous laisse imaginer les conditions pour les salariés un peu plus jeunes", explique t-il, "c'est inacceptable. Tout le monde a compris qu'on était entré dans une grève pour une fermeture de site. Les gens sont émotionnellement touchés et tous les salariés sont mobilisés."

Le représentant syndical se dit prêt à négocier, "mais il faut" dit-il "que la direction soit prête au dialogue". Une direction qui mardi était injoignable.

Le site de SKF à Avallon fabrique des roulements d'orientation utilisés, entre autre, par les tunneliers.