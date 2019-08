INFO FRANCE BLEU - Whirlpool a bénéficié de plus de 370 000 euros d'exonération fiscale avant de quitter Amiens

Amiens, France

Plus d'un an après son départ d'Amiens, le groupe Whirlpool n'a pas fini de faire parler de lui. Le numéro un mondial de l’électroménager a délocalisé en Pologne et licencié 286 salariés mais continue de faire de gros profits. Et Whirlpool cherche aussi à économiser le moindre euros auprès des impôts. Selon des documents officiels que France Bleu Picardie s'est procuré, l'ancien site Amiénois de Whirlpool a bénéficié d'importantes ristournes au moment de payer deux taxes.

Plus de 160.000 euros de ristourne

La première, c'est la taxe foncière. En 2017, Whirlpool a obtenu un dégrèvement de 167.778 euros sur les 497.504 euros dus aux impôts français. "La pratique est assez courante", selon un avocat fiscaliste. En fait Whirlpool a mandaté un cabinet spécialisé basé en région parisienne et qui s'est plongé dans les déclarations de biens de l'entreprise. Le cabinet a épluché tout ce qui pouvait être déduit de l'impôt, par exemple une certaine surface ou des travaux ont été réalisés.

-

Au passage, ce cabinet, fermé depuis a touché une commission. Selon la facture à laquelle nous avons eu accès, l’intermédiaire a perçu 32% du montant de l’exonération soit 64.426 euros.

Une exonération sur la taxe de cessation d'activité

Deuxième dégrèvement mentionné dans les documents, c'est celui qui concerne la taxe sur la cessation d'activité en 2018. Avant de transférer son activité en Pologne Whirlpool a du s'en acquitter pour une somme de 355.112 euros. Mais là encore, le fabricant de sèche-linge a demandé une exonération. Et le service des contentieux du centre des impôts a retiré plus de la moitié, 207.151 euros.

-

A quel titre ? Dans quel cadre ? Ni l'administration fiscale ni l'entreprise n'ont souhaité répondre à nos questions. Selon l'avocat fiscaliste que nous avons contacté, il s'agit très certainement d'un remboursement. Whirlpool aurait payé cette taxe au début de l'année 2018 mais a fermé son usine en juin et réclamé son dû pour les sept derniers mois de l'année.

Où est la morale ?"

Tout cela est donc parfaitement légal mais "où est la morale", s'interroge un ancien délégué syndical de Whirlpool Amiens. Ancien secrétaire du comité hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Whirlpool, Patrice Sinoquet n'est "pas surpris" par ces informations. "Par contre, je trouve cela un peu injuste. J'aurai préféré voir cet argent là basculer dans la caisse du congé de reclassement ou autre."

Patrice Sinoquet, ancien syndicaliste chez Whirlpool à Amiens Copier

Ce genre de pratique n'étonne pas non plus l'avocat d'une grande partie des ex Whirlpool, Fiodor Rilov. Lui qui traque depuis plusieurs années les montages fiscaux des multinationales rappelle que, ce qu'il appelle ces "arrangements avec le fisc", s'ils choquent "ne représentent que la partie émergée de l'iceberg."