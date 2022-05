"Avant j'étais fière du métier, maintenant je le fais pour manger", Nathalie conductrice de bus périgourdine

La grève de l'automne avait notamment permis une augmentation de salaire de 3%, mais ça n'a visiblement pas suffit pour attirer de nouvelles recrues pour conduire les autocars CFTA du groupe Transdev en Dordogne. Il manque toujours une dizaine de chauffeurs. Pour attirer, il faut faire un pas de plus vers de meilleures conditions de travail selon Nathalie, conductrice dans l'entreprise depuis 13 ans.

On embauche à six heures du matin et on débauche à 20 heures le soir avec des coupures de deux, trois, quatre, cinq heures d'affilée parfois.

Il y a la fierté quand on lui dit "Oh la la, quel engin" en montrant son bus de 13 mètres, le plaisir et "la liberté" de conduire sur les routes périgourdines. Mais les bons côtés du métier, Nathalie les voit de moins en moins. "Quand j'ai commencé à conduire, j'étais fière, explique-t-elle, mais disons que maintenant, je le fais pour manger."

Les horaires sont très contraignants pour les conducteurs de bus, avec une longue pause à la mi-journée qui ne permet pas toujours à Nathalie de rentrer chez elle. © Radio France - Paul Sertillanges

L'amplitude horaire est ce qui dérange le plus Nathalie. "Depuis le nouveau réseau [Il y a deux ans], on travaille 7 jours sur 7, toute l'année, poursuit-elle. Avant, c'était juste la ligne d'Angoulême." Les conducteurs travaillent désormais un weekend sur trois.

Le salaire, non plus, n'a pas de quoi attirer de nouveaux conducteurs selon Nathalie : "à l'embauche, c'est à moins de 11 euros de l'heure".