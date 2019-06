Avant la fermeture du cinéma UGC de Toulouse, les salariés sont "dans le noir"

Toulouse, France

Mercredi prochain, peut-être qu'un des plus grands cinémas de Toulouse sera définitivement fermé : l'UGC, à Jean-Jaurès. Pas de date de fermeture officielle pour l'instant, et les salariés ne sont au courant de rien : ils ont juste leur planning jusqu'au mercredi 3 juillet. Mais la salle pourrait fermer avec la dernière séance, mardi 2 juillet au soir.

Au printemps, le groupe UGC a vendu le bâtiment à un promoteur, et on ne sait pas vraiment ce que l'immeuble art-déco va devenir. Sur les 18 salariés (dont 2 membres de la direction), 4 sont reclassés ailleurs dans le groupe (à Lyon et en région parisienne). 10 d'entre eux n'ont pas de solution, et ont décidé de prendre un avocat pour se défendre. Car si le groupe UGC dit que le cinéma toulousain n'était plus rentable, les salariés ne sont pas d'accord : "on sait que le cinéma n'était pas déficitaire. Ce n'était pas le plus rentable de France, mais pour nous, ce motif de licenciement économique n'est pas tenable" explique Romain Maillé, le représentant du personnel.

Un cinéma presque centenaire, et un bâtiment emblématique de Toulouse

Ce cinéma existe depuis 1931. Il s'appelait "Les Variétés". Auparavant, ce fût même un théâtre. Puis UGC l'a racheté en 1976, et en a fait 9 salles. Pendant toutes ces décennies, il a marqué la vie de la ville. Chaque Toulousain est allé forcément voir un film dans une de ces salles.

"Une partie de la population toulousaine est attachée à ce vieux cinéma" - le délégué du personnel

Alors cette fermeture annoncée pince le coeur de Romain Maillé, comme ses 17 collègues : "une partie de la population toulousaine est attachée à ce vieux cinéma. Ca change des multiplexes qui se sont montés en 6 mois et qui n'ont pas l'histoire telle que celui là. De savoir qu'on n'arpentera plus les couloirs, qu'on ne vérifiera plus les salles, qu'on ne servira plus les clients... C'est quelque chose qu'on anticipe pas encore, car on est dans le jus mais... ils [la direction] nous laissent dans le noir, quoi".