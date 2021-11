Avant la grève du 30 novembre, un ambulancier toulousain qui rallie Paris à vélo fait étape à Poitiers

"Il me reste encore de la force !". A son arrivée devant le SAMU du CHU de Poitiers, Thierry Cubury, 56 ans, trouve encore des ressources après près de 150 kilomètres d'effort depuis Angoulême pour soulever son vélo. Depuis ce mardi, il a pris la route de Paris depuis son hôpital de Toulouse, où il travaille comme ambulancier. Il arrivera mardi 30 novembre dans la capitale, pour rejoindre le rassemblement national de sa profession devant le ministère de la Santé.

Les ambulanciers réclament que leur profession ne soit plus classée parmi les personnels techniques et ouvriers, mais bien comme des soignants à part entière. "La non reconnaissance des ambulanciers des CHU de France est une honte", confie le syndicaliste chez SUD. "De part notre formation, on est appelés à être au contact du malade, à faire les premiers secours... Avec le statut qu'on a il y a un sacré contraste."

Thierry Cubury souhaite rencontre à l'issue de son périple le ministre de la Santé Olivier Véran © Radio France - Florent Vautier

Thierry Cubury en appelle à Olivier Véran le ministre de la Santé, et souhaite débattre avec lui. "Combien ils ont économisé d'argent sur notre dos depuis 30 ans ? 10, 15, 20 milliards ?". Le passage d'un statut technique à un statut de soignant permettrait ainsi aux ambulanciers de bénéficier d'une grille salariale plus favorable.

A Poitiers, une dizaine d'ambulanciers du CHU sont venus apporter son soutien à Thierry Cubury, qui repart ce samedi vers 8h30, direction Angers. Fabien, un ambulancier du SAMU qui a fait quelques kilomètres avec son collègue toulousain, sera lui aussi en grève mardi prochain, car "on est pas chez Chronopost, on est à l'hôpital, on ne transporte pas des colis mais des êtres humains". Il y a actuellement près de 3500 ambulanciers publics en France, selon des chiffres de l'Association française des ambulanciers Smur et hospitaliers.