Bretagne, France

Comme chaque mardi, Camille finit ses courses aux Restos. Les paniers sont bien remplis mais la jeune femme reste pour discuter. "On vient aussi pour croiser certaines têtes, papoter... Les bénévoles sont adorables", raconte-t-elle.

Attirer de nouveaux bénévoles

Pour l'instant le centre parvient à accueillir tout le monde. Le responsable le reconnait, les horaires sont élargis. "On reste tant qu'il y a du monde, on ne met personne à la porte", confie Hervé. "On aimerait attirer d'autres bénévoles, y compris des plus jeunes !"

Les jeunes préfèrent avoir un job payé - Maël, bénévole à Quimper

Maël fait partie des petits nouveaux. A vingt ans, il a choisi le bénévolat pour l'été. "Je pense que les jeunes préfèrent avoir un job payé. Mais personnellement, travailler ici m'apporte une expérience et puis j'aime le contact avec les gens."

Dès le 3 septembre, le centre sera ouvert le lundi, le mardi et le vendredi.