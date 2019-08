Avant la rentrée scolaire, on est sur le pied de guerre à la papeterie Neveu du Havre

Le Havre, France

Après un mois d'août un brin gris sur nos terres normandes, voilà qu'on en redemanderait encore un peu, malgré tout ... Il flotte dans l'air comme une odeur de retour de vacances, de reprise de rythme ... bref, de rentrée scolaire ! Une période traditionnellement faste pour les grandes surfaces, qui garnissent leurs rayons de cartables, trousses, agendas, stylos-plume, etc. Mais c'est aussi bien chargé pour les papeteries, qui fournissent aussi de nombreuses fournitures ! C'est le cas dans la Papeterie Neveu du Havre (Seine-Maritime), entreprise familiale cogérée par Denis et Christian Aubin.

Cahiers, stylos, crayons, encre, règles ... Avant la rentrée, les stocks abondent tellement chez la papeterie Neveu que des cartons sont entreposés dans le magasin ! © Radio France - Simon de Faucompret

20 % du chiffre d'affaires annuel en deux semaines

"D'habitude, nous avons une cinquantaine de clients par jour, pour les fournitures scolaires. À partir de mi-août, on passe à environ 200", révèle Christian Aubin. "Ça va être la grosse cohue, c'est pour ça que tous les collaborateurs reviennent de vacances, on est 6 sur le pied de guerre !" sourit-il. Cette dernière quinzaine estivale représente, pour la papeterie Neveu, 20% du chiffre d'affaires de toute une année.

"Je viens ici tous les étés ou presque, depuis 17 ou 18 ans", affirme Estelle, accompagnée de sa fille Kim qui rentre en 6ème. Elles sont en quête d'un joli cartable, et Estelle (qui tutoie les employés et plaisante même avec eux) n'irait nulle part ailleurs pour le trouver. "Je n'ai jamais eu de problème en venant ici ! J'achète toute la liste de fournitures." Et notamment le sac idéal pour Kim, qui finit par le trouver après quelques minutes le nez en l'air ! Son prix : 56 euros. Pas un problème pour Estelle. "Je sais qu'il y a la qualité qui va avec."

Habituée des lieux depuis 17 ans, Estelle y vient chaque été pour faire la liste de fournitures de ses enfants. © Radio France - Simon de Faucompret

À noter quand même que le travail pour la rentrée commence plus tôt qu'en août : "On nous commande énormément de produits dès le mois d'avril, notamment les établissements scolaires et les groupements de parents d'élèves", ajoute Christian Aubin. Plusieurs dizaines de milliers d'équipements, venant de la papeterie Neveu, partent dans les collèges du Havre et des environs. En tout, 1 900 listes sont préparées à l'avance.

Explosion du commerce en ligne

Et le magasin havrais possède également une autre branche, démarrée il y a quatre ans : le commerce en ligne. Et à nouveau, c'est carton plein quand arrive septembre. "Pendant l'année, nous sommes à 200 commandes par jour", précise le gérant. "Juste avant la rentrée, nous avons des pics à 800 commandes par jour !" Dans ce petit local d'arrière-boutique, où officie Christian sur son ordinateur, il y a pas moins de 3 000 références.

Résultats : les stocks de l'enseigne sont doublés pour répondre à la demande. Pas le choix, d'après le gérant ! "On est à 40% d'augmentation en vente sur Internet, d'une année sur l'autre." Voilà une petite entreprise normande qui ne connaît pas la crise ... encore moins à quelques encablures de la rentrée.