Avant le confinement, le chômage était en baisse en Bourgogne-Franche-Comté

Le chômage est en baisse en Bourgogne-Franche-Comté, selon les chiffres pour le premier trimestre 2020, publiés lundi 27 avril 2020. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse plus rapidement dans la région qu'au niveau national. Attention, ces statistiques ne prennent pas en compte la situation en France depuis le début du confinement.

Au premier trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi dans la région, toutes catégories confondues (A, B et C), est en baisse de 0,9% par rapport au dernier trimestre et de 3% par rapport à l'an dernier. Au total, une moyenne de 209.250 personnes étaient en recherche d'emploi entre janvier et mars.

La baisse est encore plus marquée pour les demandeurs d'emploi de catégorie A - sans activité, tenus de rechercher un emploi. Ils étaient en moyenne 118.540 au premier trimestre. C'est 1,9% de moins que lors du trimestre précédent, et surtout 3,7% de moins par rapport à l'année dernière.

Les courbes baissent au premier trimestre de l'année 2020 - Direccte et Pôle emploi

Le détail par département

Que ce soit par rapport au trimestre dernier ou par rapport au premier trimestre de 2019, le chômage est en baisse dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté, dans toutes les catégories de demandeurs d'emploi (A, B, C). Les chiffres ci-dessous sont ceux concernant les demandeurs d'emploi de catégorie A.