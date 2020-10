Avant les annonces d'Emmanuel Macron, difficile de se projeter pour le parc pour enfants Tubi Tuba de Pulnoy

Les préparatifs des vacances scolaires dans les parcs pour enfants, des parcs partagés entre l'enthousiasme de recevoir du public pour la Toussaint et la crainte de nouvelles mesures de restrictions. Emmanuel Macron doit annoncer ce mercredi soir de nouvelles règles sanitaires face à la deuxième vague de Covid 19.

Une intervention suivie de près par Vanessa Burger, gérante de Tubi Tuba à Pulnoy, un parc de jeux pour enfants en intérieur dans la zone de la Porte verte, qui se prépare pour la haute saison avec la baisse des températures :

"On tend le dos. Pourvu qu'on ne nous demande pas de fermer. Une fermeture du jour au lendemain, ce n'est vraiment pas évident. On l'a déjà vécu. La revivre avant les vacances, ce serait vraiment difficile."

Chez Tubi Tuba à Pulnoy, soixante places assises ont été supprimées avec la crise du Covid © Radio France - CEDRIC LIETO

Règles sanitaires drastiques

Le protocole sanitaire a été renforcé. Il n'y a qu'une centaine de places assises, soixante de moins que d'habitude pour respecter les distances, désinfection des locaux, la piscine à balles a été vidée pour ne pas se transformer en nid à virus. Vanessa Burger "a tout fait" :

"On croise les doigts. Après, on peut encore réduire le nombre de places mais à un moment, on ne peut pas ouvrir pour peu de gens non plus. Tous les enfants sont ensemble dans la structure comme à l'école. C'est ce côté que je prends en me disant qu'à l'école, ils sont tous ensemble alors pourquoi on devrait fermer alors qu'on fait plus de protocole que dans les écoles ?"

Vanessa Burger qui constate un phénomène en augmentation : des familles qui préfèrent organiser un anniversaire dans une structure aérée et désinfectée plutôt qu'à leur domicile.