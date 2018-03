La grève perlée de Cheminots n'a pas encore commencé que déjà les usagers poitevins de la SNCF s'arrachent les cheveux. Alors qu'ils prennent le TGV tous les jours entre Paris et Poitiers, ils découvrent qu'ils ne peuvent plus réserver leurs trains pour la semaine prochaine.

Ils sont une petite cinquantaine d'usagers poitevins à se retrouver tous les matins dans le TGV Poitiers-Paris-Montparnasse de 7h15. A cette heure-là, le wagon-bar est vide, alors ils sortent les jeux de carte ou le casse-croûte pour passer le temps en papotant.

Ces usagers-là habitent à Poitiers mais travaillent à Paris. Nicolas par exemple, a pris un abonnement annuel qui lui fait débourser 545 euros par mois pour 540 réservations par an. Et pour ses trajets Domicile-travail, il passe par une application mobile. D'un mois sur l'autre, il cale ses réservations. Il a même mémorisé ces semaines-types, et pour plus de commodités, prend toujours la même place dans le même wagon. Sauf que voilà ! Avec la grève annoncée des cheminots, impossible d'anticiper ses déplacements.

A compter de mardi, et jusqu'au mois de juin, les cheminots ont prévu de faire grève deux jours sur cinq. Et depuis plusieurs jours déjà, impossible pour les abonnés SNCF de réserver leurs trains pour les semaines à venir.

A moins d'avoir réservé leurs billets bien en amont, ces usagers poitevins qui -comme Nicolas payent 545 euros par mois-, ne pourront pas prendre le train. Lui, a prévu de se présenter sur le quai mardi matin pour voir s'il peut prendre un TGV, mais il ne sera pas prioritaire. Seuls ceux qui ont un billet en main pourront monter à bord.

Dans son petit groupe d'usagers, c'est la colère et l'incompréhension.

"La SNCF ne nous dit rien. Sur le site, on nous met que les trains sont complets. Même en choisissant un train plus tôt ou plus tard, on ne peut pas réserver", raconte Nicolas, qui a déjà commencé à prévenir son employeur.

A part le télétravail, il ne voit pas comment s'organiser. Encore faut-il que son employeur accepte.