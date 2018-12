Avant Noël, c'est la ruée dans les points relais de Bordeaux

A l'approche de Noël, les points relais sont saturés. De plus en plus de Bordelais se laissent séduire par les achats de cadeaux en ligne. Résultat, les points relais comme ceux du centre-ville sont pris d'assaut par des montagnes de colis.

Bordeaux, France

Buralistes, pressings ou autres commerces de proximité, ils sont nombreux dans le centre-ville de Bordeaux à avoir sur leur vitrine un autocollant "collisimo", "mondial relay" ou "point relais". Depuis un mois, ils sont débordés, boostés par l'approche de Noël et par le mouvement des gilets jaunes. Exemple dans le tabac presse d'Isabelle, en centre-ville de Bordeaux.

Entre deux tickets à gratter ou paquet de cigarette, Isabelle s'occupe de sa montagne de colis en stock. Depuis quelques semaines, elle n'a plus de place dans sa remise. Les colis, petits et grands, s'accumulent et s'empilent, parfois jusqu'à la taille. Plusieurs fois par jour, selon les distributeurs, des livreurs ouvrent la porte de sa boutique et y déposent des colis. Isabelle en réceptionne entre 50 et 150 quotidiennement.

Isabelle a choisi de faire de son tabac presse un relais colis il y a trois ans © Radio France - Laurine Benjebria

A l'intérieur ce mercredi, "un écran plasma" pour le fils de Marc, "une robe" pour la fille de Brigitte, une "veilleuse" pour le bébé de Véronique. Véronique n'est pas friande des achats en ligne, elle préfère faire le tour des magasins et voir en personne les objets. Mais voilà, avec trois enfants en bas âge, le temps lui manque et elle se résout donc cette année à commander quelques cadeaux sur internet.

Marc et Brigitte eux sont des adeptes de l'e-commerce. D'abord pour le côté pratique et moins onéreux selon Brigitte : "j'arrive à trouver des choses moins chères en ligne, je ne paie pas de frais de port et c'est surtout très pratique". Cette Girondine s'organise en choisissant de se faire livrer dans les points relais près de chez elle ou de son travail. Et justement, c'est ce qui a séduit Marc, c'est la proximité.

Des clients qui viennent pour chercher un colis à Noël, Isabelle en a beaucoup plus cette année que d'habitude. Selon elle, cela s'explique par l'augmentation constante de l'e-commerce, mais aussi aux événements sociaux récents : "avec les gilets jaunes, les chiffres ont explosé". Les blocages et barrages près des centres commerciaux, comme celui de Saint-Eulalie, font fuir certains clients qui préfèrent se tourner vers Internet. Mais voilà, la semaine passée à cause du mouvement social, les colis ont eux-mêmes été bloqués explique Isabelle. "Avec les blocages, des gens étaient agacés, mais il n'y a eu aucun incident majeur".

Surtout que cette clientèle ne fait pas que signer et récupérer les colis. "Ca amène une clientèle supplémentaire, des clients qui vont acheter du tabac ou de la presse" note Isabelle. Mais Isabelle joue un autre rôle que celui de buraliste depuis un mois : "j'ai l'impression de jouer la mère Noël en ce moment" rigole la commerçante bordelaise.