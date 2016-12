Avant Noël, dans les coulisses de Iello, fabricant de jeux de société à Heillecourt

lls imaginent les jeux de société qui seront peut-être au pied de votre sapin de Noël. La trentaine de salariés de l'entreprise Iello, basée à Heillecourt en Meurthe-et-Moselle s'affaire jusqu'au dernier moment.

Vous avez peut-être des boîtes de jeux chez vous, sans savoir qu'elles viennent d'Heillecourt en Meurthe-et-Moselle. C'est l'effervescence en ce moment dans les locaux de Iello, une entreprise de jeux de société, basée dans le Grand Nancy et qui compte une trentaine de salariés.

Toucher familles et habitués

Noel, c'est environ 30% des ventes de cette société. Un moment très important pour toucher une autre clientèle que les seuls habitués. C'est ce qu'explique Sonia, conseillère commerciale chez Iello :

C'est l'occasion de ramener des nouveaux joueurs en boutique. Noël, c'est l'occasion pour ce public de découvrir l'univers du jeu plus en profondeur, de ne pas se cantonner juste à ce qu'on peut leur montrer à la télévision."

Il faut plaire aux familles et aux joueurs confirmés, d'où le nombre important de références : environ 150 au catalogue de Iello.

Certains jeux sont encore présents en stock, d'autres non © Radio France - Cédric Lieto

Noël 2017 et 2017 dans le viseur

Et pendant que les commerciaux et le service logistique s'affairent, d'autres salariés de Iello préparent les jeux qui fleuriront sous les sapins en 2017 voire 2018. Et cela se fait autour d'une table et carte en main pour Aurélie Raphaël, chef de projet :

Ce n'est pas que du jeu, il y a toute une partie de mise en place du produit, quel matériel est utile ? Qu'est ce qui peut plaire aux joueurs ? Quel est le mécanisme le mieux adapté ? Evidemment, le test, c'est la partie ludique mais heureusement, quand on travaille dans le jeu, il faut bien s'amuser un petit peu."

Sur les 150 jeux commercialisés par Iello, une trentaine sont des créations de l'entreprise lorraine.