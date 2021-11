Avant Noël, Emmaüs Bougival et Ecosystem redonnent vie à vos vieux jouets

Avant Noël pourquoi ne pas faire une bonne action et donner vos vieux jouets, plutôt que de les jeter ! C'est ce que propose l'organisme "Ecosystem" qui lance cette semaine l'opération "Laisse parler ton cœur". Le principe est simple, plus de 600 points de collecte sont installés partout en France. On en trouve dans des déchetteries, des commerces, des salles des fêtes, des écoles, etc. Ils vont y rester jusqu'au 5 décembre. Les jouets sont ensuite donnés à des associations pour être triés, puis redistribués. C'est la onzième année que l'opération est mise en place.

Redonner une seconde vie aux vieux jouets

Dans les Yvelines, huit points de collecte ont été installés. "On sait très bien que les enfants utilisent les jouets sur un temps très court, généralement pas plus d'un an. Et après, ces jouets sont stockés, explique Donatien Drilhon, directeur adjoint de la communication chez Ecosystem. C'est dommage car ces jouets ils peuvent servir à d'autres enfants."

En 2020, l'opération "Laisse parler ton cœur" a permis de récolter 120 000 jouets au niveau national © Radio France - Théo Caubel

Dans le département, les jouets collectés sont ensuite donnés à la Communauté Emmaüs Bougival. Les bénévoles et compagnons se chargent alors de vérifier leur état et de les nettoyer. "Par exemple avec cette boîte "Docteur Maboul", on va vérifier qu'il ne manque aucune pièce et on va mettre des piles pour s'assurer que le jeu marche toujours", explique Gabriel Poirion, le responsable d'Emmaüs Bougival. En tout 80 % des jouets récoltés partent à la vente, les autres sont recyclés.

120 000 jouets récupérés en 2020

À un mois à peine de Noël, la tache est rude. Il y a plusieurs milliers de jouer à traiter. "On va dépêcher une équipe d'environ dix personnes, pour trier et les mettre en palette", ajoute Gabriel Poirion.

En 2020, l'opération "Laisse parler ton cœur" a permis de récolter 120 000 jouets au niveau national. La liste des points de collecte est à retrouver : ici.