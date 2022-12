Avant Noël, jusqu'à 600.000 volailles sortent de l'usine LDC à Sablé-sur-Sarthe

"C'est comme si on vivait deux mois en un seul", résume Dylan Chevalier, responsable RSE (responsabilité sociétale des entreprises) chez LDC. Le géant de l'agroalimentaire, spécialiste de la volaille, est en plein rush à quelques jours des fêtes de fin d'année. L'usine basée à Sablé-sur-Sarthe tourne jour et nuit.

Tout au long de l'année, dans l'atelier de fabrication, on prépare les commandes des collectivités et les brochettes pour les barbecues en été. À l'approche de Noël et Nouvel An, les salariés préparent des rôtis de chapon farcis. Claude travaille depuis 28 ans pour LDC. "C'est quinze jours assez intense, c'est une période festive. Ca fait du changement par rapport au quotidien qu'on peut connaître le reste de l'année."

Les équipes sont aussi renforcées. À l'échelle de l'usine, c'est 200 personnes embauchées spécialement pour cette période-là. Il faut donc gérer davantage de personnel et passer des commandes particulières explique la responsable de l'atelier fabrication, Laura Thoumazeau. "Il faut acheter la figue, les décors, les farces. C'est un autre métier pendant un mois".

Jusqu'à 600.000 volailles vont être vendues pour les fêtes de fin d'année. © Radio France - Lucie Amadieu

L'industriel s'adapte aussi aux nouvelles façons de passer les fêtes. "Cela fait déjà plusieurs années que globalement on mange un petit peu moins, que l'on cherche des morceaux calibrées. Une dinde, il faut encore avoir le savoir-faire de la découpe, de la cuisson", précise Johann Chasles, le directeur du site. Pour autant les grosses pièces, comme le chapon ou la dinde, ont du succès cette année. Selon la direction, cela s'explique par le retour des grandes tablées après la pandémie de covid-19.

Jusqu'à 600.000 volailles pour les fêtes vont être vendues. Chaque jour, il y a près de 150 camions qui entrent et sortent du site de Sablé-sur-Sarthe pendant cette période de fête de fin d'année.

Quel effet la grippe aviaire sur la production ?

Selon la direction de LDC, la grippe aviaire n'a pas d'impact majeur. "Nous avons la chance d'être sur un territoire d'élevage et de production en Bretagne, en Pays de la Loire, en Normandie et en Bourgogne. Tous nos sites travaillent en réseau pour que lorsqu'une région a une difficulté, les autres viennent en renfort", assure le directeur général de LDC, Christophe Pajot.

"Nous avons toute une série d'opportunités et d'agilités de fonctionnement qui fait qu'on aura un peu de baisse d'activité mais elle sera beaucoup plus tamponner que nos concurrents", ajoute le directeur général de LDC, Christophe Pajot.