Avant Noël, la tendance est au calendrier de l'Avent "fait-main"

Ce dimanche 1er décembre, beaucoup de jeunes (et même les moins jeunes) ont ouvert la première porte de leur calendrier de l'Avent ! Une tradition gourmande que de plus en plus de personnes s'amusent à fabriquer eux-mêmes. Pour qui aime les friandises autant que le bricolage !

Saint-Berthevin, France

Finis, les calendriers de l'Avent estampillés Disney, Playmobil et autres ... Amélie est venue chercher quelque chose d'unique dans les rayons du magasin Cultura de Saint-Berthevin (Mayenne) ! Et pour ça, une option de plus en plus prisée : se le fabriquer soi-même ! "J'ai pris un support en bois, que je vais décorer moi-même avec mon fils Ilan", sourit-elle en récupérant colle à bois, peinture et petits stickers colorés. "On en a marre des calendriers industriels, on n'a plus de surprise !" Tout compris, elle s'en tire pour une trentaine d'euros, le prix du système D et d'un objet original. "On a envie de le peindre nous-mêmes, de quelque chose d'innovant !"

C'est la première année qu'Amélie abandonne le calendrier industriel pour le confectionner d'elle-même, avec son fils Ilan. © Radio France - Simon de Faucompret

Inès, 8 ans, a fait le même choix cette année : au milieu du magasin, elle participe au dernier atelier de création d'un calendrier de l'Avent "fait-maison" ... organisé par Sandra, animatrice à Cultura, une demi-douzaine de fois depuis la mi-octobre.

"Ça permet de passer un moment ensemble", ajoute la marraine d'Inès, qui l'accompagne. "Et c'est plus rigolo, on peut mettre ce qu'on veut, et Inès adore le bricolage ... c'est plus satisfaisant d'avoir son calendrier à soi !" En effet, dès la fin de la séance, Inès repart avec son chef-d'oeuvre en main, toute fière.

Rupture de stock

Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il est de plus en plus prisé, d'après Stéphane Laplace, directeur du magasin : "On a tout vendu cette année", révèle-t-il. "Victimes de notre succès !" En octobre, l'enseigne mayennaise avait commandé les matériaux pour une grosse centaine de calendriers de l'avent à monter soi-même : tout est parti. "On travaille cette idée de loisir créatif depuis des années, mais ça fonctionne de plus en plus, le DIY", ajoute le gérant. DIY, ou Do It Yourself dans la langue de Shakespeare : en gros, le système D et le bricolage.

Rupture de stock pour les calendriers à bricoler soi-même ! Stéphane Laplace, directeur au Cultura de St-Berthevin, envisage d'en commander davantage l'an prochain. © Radio France - Simon de Faucompret

Pas étonnant, d'après le gérant : le bricolage, c'est une activité idéale à faire en famille ... De quoi coller parfaitement à l'esprit de Noël. "Bien sûr, ça se fait avec les enfants ! Ma fille est encore un peu petite pour s'y mettre, mais l'an prochain, on va se lancer", livre-t-il. "Les enfants fabriquent, et ensuite, ils se demandent ce que papa et maman ont déposé dans chaque case."

Le succès de ces calendriers originaux et personnalisés est tel qu'il envisage, pour l'an prochain, d'en commander beaucoup plus au moment des fêtes de fin d'année 2020.