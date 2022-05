4,7 millions d'euros de dettes : la municipalité de Mayet en Sarthe veut "remettre la commune sur les rails"

La situation financière de Mayet en Sarthe n'est pas un secret. La commune compte 4,7 millions d'euros de dettes à cause notamment d'emprunts à répétitions faits depuis plusieurs dizaines d'années. Une situation détaillée par le rapport final de la Chambre régionale des comptes, tombé fin avril, qui a étudié les finances de la ville entre 2016 et 2020. Une bille de plus pour aider le maire Pierre Ouvrard dans le rééquilibrage des comptes. Rencontre.

[France Bleu Maine] Comment Mayet se retrouve avec cette somme de 4,7 millions d'euros à rembourser?

[Pierre Ouvrard, maire de Mayet] La commune est endettée suite au financement de projets depuis une bonne vingtaine d'années : des infrastructures, des routes, la maison des associations, la mairie, etc... Ce n'est pas tant la quantité ou le prix des investissements qui est en cause, mais plutôt leur mode de financement très peu subventionné et qui faisait beaucoup appel à l'emprunt bancaire. Par exemple, sur le financement de la mairie, on aurait pu recevoir des subventions mais on n'est pas allés jusqu'au bout du procédé.

Quelles mesures allez-vous prendre pour rembourser?

Tout simplement, il faut baisser les dépenses et augmenter les recettes. Par exemple en allant chercher des subventions qui n'était pas encore finalisées. Et on va diminuer les dépenses, par exemple sur la téléphonie, sur l'électricité, sur l'eau... Et puis il y a une très grosse partie qui sera économisée sur la charge de personnel. Nous avons commencé une réorganisation des services et au fur et à mesure des départs en retraite ou des départs de la collectivité, on se demande à chaque fois : est-ce qu'on fait évoluer le poste d'une autre façon? Est ce que certaines missions peuvent être effectuées plutôt par un prestataire extérieur? C'est comme ça qu'on fera baisser progressivement les dépenses.

Est-ce que cette baisse des dépenses ne va pas empêcher le développement de projets à Mayet ?

Je ne pense pas qu'on ai besoin d'énormes sommes d'argent pour faire des choses dans une commune. Par exemple refaire la salle de classe de notre école élémentaire Jules Ferry, on l'a estimé à 400 euros : ce n'est pas énorme et pourtant ça change la vie d'une classe. On a aussi des subventions : on a notamment la chance d'être intégré au programme Petites villes de demain, on va pouvoir dynamiser notre médiathèque via le prog Micro-Folies, on bénéficie de 20.000 euros du plan de relance pour refaire nos terrain de tennis. C'est pas forcément les gros sous qui font les gros projets !

Combien de temps faudra-t-il pour rembourser ?

On sait que l'endettement est tellement important qu'il ne s'éteindra réellement qu'en 2041. Avant ça, on aura quelques prêts qui vont s'arrêter et qui permettront de dégager une marge de manœuvre pour nous. On a l'échéance du mandat 2026 pour remettre une commune sur des rails plus sains, avec une capacité d'autofinancement sérieuse.