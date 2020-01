Avec 400 manifestants, la mobilisation faiblit à Auxerre contre la réforme des retraites

Auxerre, France

Quentin agite son drapeau violet du syndicat Solidaires, mais il a du mal à garder espoir : "Je suis un peu désabusé car le gouvernement ne nous entend pas et n'a pas l'air d'être prêt à plier, malgré nos nombreuses manifestations", regrette-t-il. Lui continue de défiler malgré tout.

Pour Philippe Wante, cet "essouflement" n'est pas inquiétant. "Nos copains cheminots ont déjà lâché plus de 50 jours de salaire, c'est incroyable ! Et ce n'est pas fini", assure-t-il.

Mur de livres devant l'Inspection académique

Avant de s'élancer, les manifestants ont construit un mur avec d'anciens manuels scolaires devant les bureaux de l'Inspection académique. Une action symbolique, qui permet de "rester visibles" explique Sonia, prof d'allemand en collège. "Nous communiquons sur un groupe inter-établissements. On y trouve des idées d'actions, comme l'occupation des établissements la nuit, ou les réunions parents-profs où les enseignants étaient déguisés en personnes âgées pour montrer que c'est ce qui les attend à cause de la réforme des retraites. Ce sont des actions pacifistes, qui ne font de mal à personne et n'endommagent pas nos établissements", poursuit-elle.

Les manifestants ont construit un mur de livres devant l'Inspection académique d'Auxerre. © Radio France - Manon Claverie

Les cheminots constatent également qu'il devient difficile de rester mobilisés sur la durée. Mais ils continuent la grève, "faute d'autre moyen de contestation".

Pour tenter d'être entendus par le gouvernement, les syndicats appellent à se rassembler ce jeudi à 13 h 30 devant la MDPH d'Auxerre à l'occasion de la venue de Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat chargée des personnes en situation de handicap.