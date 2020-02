Avec 600m2 de panneaux solaires sur son toit, La Belle Electrique devient renouvelable

Grenoble, France

C'est la plus grande toiture solaire de Grenoble. "On pourrait la rebaptiser ‘La Belle Electrique Renouvelable’" s’amuse Frédéric Marillier. "L’installation doit produire 128 kilowatts/heure, l’équivalent de la consommation de 50 foyers par an". Autre avantage de l’installation, éviter le rejet de près de 13 tonnes de CO2 par an, selon Enercoop.

Le directeur d’Enercoop-AURA se félicite de ce projet, porté par une société locale d'habitants de la métropole grenobloise, Energ’Y Citoyennes. "Ce sont 230 personnes qui se sont associées pour financer cette installation sur le toit de 'La Belle électrique'", selon l’énergéticien. Une société qui a déjà équipé une quinzaine de toitures dans l'agglomération grenobloise.

Pour participer, "on doit prendre au moins 100 euros de part mais en pratique chacun peut mettre ce qu’il veut", indique Frédéric Marillier. "En moyenne, les participants ont misé 500 euros, parce qu'on leur a indiqué que c'est le prix d’un panneau solaire." Grâce à une levée de fonds lancée en 2019, les membres d’Energ’Y Citoyennes ont mobilisé 73 000 euros pour équiper la toiture de La Belle Electrique. Les collectivités locales de la métropole grenobloise et des sociétés privées pouvaient également investir, selon Enercoop.

L’initiative d’Energ’Y Citoyennes n’est pas isolée, selon Frédéric Marillier. "Il y a des projets dans le Grésivaudan, le Pays Voironnais, le Trièves, le Vercors… notre dada c'est que les sociétés citoyennes deviennent de vrais acteurs locaux de la transition énergétique ", conclut le directeur d'Enercoop AURA.