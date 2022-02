Avec 800 kg de truffes vendus cette saison, le marché de Saint-Alvaire bat son record historique

La saison de la truffe du Périgord 2021-2022 entre dans les annales. Au marché de Saint-Alvère, 800 kg de truffes ont été vendus, plus gros total jamais enregistré depuis sa création en 1987.

Val de Louyre et Caudeau

Du jamais vu en 35 ans d'existence. 900 kg de truffes dont 800 kg commercialisables ont été apportés au marché aux truffes de Sainte-Alvère cette saison. "C'est une année record autant en quantité qu'en qualité", a annoncé par Christian Valler, l'animateur du marché, lors de son discours juste avant l'ouverture.

Ce lundi matin, 9,7kg de truffes ont été mis en vente par une quinzaine de trufficulteurs. Le prix moyen de vente était de 800 euros le kilo. Il a fallu une vingtaine de minutes seulement pour que l'ensemble de la production du jour s'écoule.

Pour Marie France Ghouti, commissaire principale qualité du marché, cette saison record s'explique par la météo particulièrement favorable cette année. "Les anciens disent qu'il faut des pluies entre le 15 août et le 8 septembre mais aussi fin juillet. Et nous, on sait que c'est important aussi d'avoir un printemps bien arrosé. C'est ce qui s'est passé cette année. "

Un autre record a été battu cette saison à Sainte-Alvère. Le 20 décembre dernier, 100 kilos et 800 grammes ont été mis en vente. 7 kilos de plus que le précédent record, qui datait du 18 décembre 2017.