Avec Caremitou, l'entreprise héraultaise Nov&Sat part à la conquête de l' Amérique

L'entreprise héraultaise de Murles Nov& Sat part à la conquête de l' Ouest, des Etats Unis et plus précisément des propriétaires de chats américains avec CAREMITOU, sa litière connectée qui permet sans déranger le chat lorsqu'il fait ses besoins de contrôler son poids, son alimentation, son état de santé...directement grâce à une application téléchargée sur un téléphone portable.

Le marché américain c'est 100 millions de chats, des propriétaires qui ont une approche préventive de la santé de leurs animaux de compagnie et qui sont même prêts à réaliser des analyses eux même à domicile.

L' entreprise sera présente du 5 au 8 janvier au CES de Las Vegas ( le plus grand salon des innovations technologiques) et à la maison de l' Occitanie à New York , l'objectif est de trouver des partenaires sur place pour développer et même fabriquer Caremitou, " peut-être en modèle XXL..."ironise Philippe Daurenjou, le patron de Nov&Sat.

Ce sera le défi d'Hugo, le jeune Volontaire International en Entreprise. " C'est un super défi en plus tourné vers le bien être animal qui nous tient à cœur dans ma famille."

Nov&Sat n'abandonne pas le marché français et européen, au contraire. La fabrication de Caremitou a été retardée par la crise du coronavirus " on a tout eu, avec la fermeture des frontières, et les cargos bloqués dans le canal de Suez, on a mis des mois pour rapatrier les moules des litières connectées. Ils sont là et on a commencé la fabrication des litières connectées, entièrement en France, entre Montpellier et Perpignan pour la partie plasturgie et électronique et l'assemblage sur la région Aquitaine."

Les premières seront disponibles très prochainement au prix de 119 à 349 euros.