"Avec cette nouvelle méthode, le centre commercial du Polygone de Montpellier est moins dangereux qu'Odysseum"

À l'image de ses voisins, Odysseum et Polygone de Béziers, le Polygone de Montpellier va-t-il bientôt rouvrir sa galerie marchande? Les magasins installés dans le centre commercial ont baissé le rideau, depuis le dimanche 31 janvier 2021. Seuls le Monoprix, la pharmacie et les commerces alimentaires sont toujours ouverts. La semaine dernière, le gouvernement a décidé de fermer les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m² pour freiner la propagation du coronavirus.

Objectif : renouveler 100% de l'air de la galerie marchande toutes les 10 minutes

Depuis une semaine, les équipes du Polygone de Montpellier planchent. Elles viennent peut-être de trouver la solution. "Jusqu'ici, comme tous les centres commerciaux, on ne renouvelait que 25% de l'air de la galerie marchande, explique Michel Badie-Cassagnet, directeur du développement du groupe Socri, propriétaire des Polygones. L'astuce qu'ont trouvée les ingénieurs, c'est de changer les réglages et de pousser au maximum ce dispositif de façon à ce que, toutes les 10 minutes, la totalité de l'air de la galerie marchande soit renouvelée. C'est comme si le mistral soufflait en permanence dans la galerie marchande."

Dans un centre commercial à ciel ouvert, l'air peut stagner s'il pleut ou s'il n'y a pas de vent. Ce n'est pas le cas avec cette trouvaille. On dit que le centre commercial du Polygone de Montpellier deviendrait bien moins dangereux qu'Odysseum - Michel Badie-Cassagnet, directeur du développement du groupe Socri, propriétaire des Polygones.

Le Polygone a déposé cette étude à la Préfecture ce vendredi 5 février 2021, en espérant bientôt obtenir une décision favorable pour une réouverture. "Pour l'instant, on se retrouve dans une situation dramatique, explique Michel Badie-Cassagnet. On s'est longtemps battu pour un équilibre entre commerces de centre-ville et commerces de périphérie. Avec le maintien de l'ouverture d'Odysseum, et notre fermeture, cet équilibre est rompu."

"Nous, on est sûrs que notre air est renouvelé à 100%", Michel Badie-Cassagnet, directeur du développement du groupe Socri, propriétaire des Polygones. Copier