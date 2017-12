Bègles, France

La cité numérique, à Bègles, va enfin voir le jour en 2018. L'ouverture d'une première tranche est prévue au printemps prochain. L'agglomération bordelaise accueille déjà de nombreux créateurs de dessins animés. C'est le cas par exemple de "I Can Fly", entreprise basée à Bègles depuis 2010.

De Tony Parker aux pirates des abysses

Créée par trois copains du lycée Grand Air d'Arcachon, la société "I Can Fly" a fait son trou dans le monde du dessin animé en Angleterre avant de rapatrier son activité à Bègles. En 2011, "I Can Fly" signe son premier gros contrat pour "Baskup", une série animée de 26 épisodes avec pour héro le basketteur Tony Parker. Aujourd'hui l'entreprise plonge au cœur des océans. "Nous travaillons sur Pirate des Abysses, un projet pour sensibiliser les jeunes générations à la protection des océans, explique Aymeric Castaing, directeur associé. Il comprendra d'abord un épisode spécial de 52 minutes puis 52 épisodes de 13 minutes chacun. A chaque épisode, nos héros découvrent un nouveau lieu et prennent ainsi conscience d'une nouvelle problématique environnementale.

En phase de production la société béglaise emploie jusqu'à 80 salariés. Une vraie ruche où se côtoient de nombreux métiers. "Nous avons des artistes dessinateurs de personnages, détaille Aymeric Castaing. Mais également des artistes dessinateurs de décors, des opérateurs pour les effets spéciaux. Avec le développement des nouveaux médias, on intègre aussi des développeurs. Cela fait un joli mélange qui fonctionne bien". Bordeaux s'affirme comme une terre de création de dessins animés. "I Can Fly" n'est pas la seule entreprise dans le secteur. On citera également Marmitafilms, Les Films du Poisson Rouge et Schmuby Productions.